【特集】信大が世界に誇る「水」技術 最強の浄水器 万博会場で披露 理系の世界を分かりやすく！ 信大OBの人気チューバーが伝える 激マズの液体が果たしておいしい水になるのか…
大阪・関西万博で８月、信州大学の技術が紹介されました。
目指すは、世界の水問題の解決、その最新技術を万博会場で伝えたのは、信大OBの人気ユーチューバーでした。
ラムダさん
「苦い汁飲ませたい人？あの、なんかすごい、そんなことあります？」
世界一苦いとうたう物質を溶かした、激マズの液体。
ラムダさん
「なんか言葉も出ないぐらい、本当に苦いと思うので」
果たして、おいしい水に変えられたのか！？
10月まで開かれている大阪・関西万博。
「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、世界の最新技術が集まる国際博覧会です。
その会場で今月、6日間限定で開かれたサイエンス展。国内の20を超える大学や研究機関が、最先端の技術を持ち寄りました。中でも、ひと際、目立っていたのが、信州大学アクア・リジェネレーション機構の展示。テーマは「水」。信大は長年、世界の水問題に挑んでいます。
アフリカ・タンザニア。マサイ族が暮らすこの村では、家畜が水を飲む隣で住民も水を汲みます。
いのちをつなぐはずの水ですが、地中に含まれる自然由来のフッ素が基準の10倍以上。そのため、水を飲んだ子どもたちの骨の成長に影響が出ています。
この問題を解決しようと、去年まで行われた、信大による実証実験。独自に開発した特殊な結晶＝信大クリスタルによって水がきれいになり、フッ素は基準値以下になりました。
万博会場ではその「信大クリスタル」の構造を体験できるゾーンも。
土井准教授「水の中に入ってる鉛イオンは結晶の中に閉じ込められるんですよ」
来場者「入れ替わる？」
土井准教授
「はい、入れ替わる。」
来場者
「お～」
信州大学 土井達也准教授
「そうすると水がきれいになるんで」
この技術を使って水を浄化した給水スポットも設置。
来場者
「冷たくておいしかったです。なんかどこでも使えるっていうか、なんか海外とかでもなんか電気とかこう大掛かりな装置がないところでも使えるっていうのが、すごくいいポイントだなと思って、そこがすごく面白かったです」
アメリカから
「恵まれない地域では、生活・健康・発展にとって水道水のような浄水サービスが極めて重要です」
このほかにも、信大が世界に誇る水の技術が並びますがそこは理系の難しい世界。
万博の会場で少しでも分かりやすく伝えたい！
そこで、白羽の矢が立ったのが！
中3女子
「ラムダ技術部って人で。YouTubeが面白くてなんか理系のやつを使って、なんかしょうもないことをいろいろやる人なんですけど」
30代女性
「科学とか理科とか分からない子たちにも、興味を持つきっかけを作ってくれるところが好きです」
教育系YouTuber、ラムダ技術部の2人。長野市在住のラムダさんと、上田市出身のロッシーさん、ともに信大工学部の卒業生です。チャンネル登録者は87万人以上。
科学の面白さをかみ砕いで紹介する？動画をこれまで400本近く投稿、総再生回数は4億7000万回以上という人気の2人です。
ラムダさん
「思ったよりお客さんがいるなと思ったのであとはやり切るだけ」
ロッシーさん
「だいぶ2人でホテルでもいっぱい練習してきたので、皆さんに喜んでいただければ、ありがたいなと思っています」
用意されたのは、汚れている、苦い、酸っぱいといった5種類の液体。
「これ両方？」
「両方」
信大が改良を続けてきた最強の浄水器を使って、水がきれいになるのかその性能を確かめます。
ラムダさん
「苦い汁飲ませたい人？あの、なんかすごい、そんなことあります？みなさん苦いの飲んでほしいみたいなので。今回はデナトニウムという世界で一番苦いと言われている物質、あのリカちゃん人形の小さい靴の裏の部分とか、誤飲防止のため、Switchのカセットとかそういうところに塗られているらしいですね。味見してみてください」
ロッシーさん
「飲みます、いただきます。・・・やば！」
ラムダさん
「この顔を見てください。言葉も出ないくらい、本当に苦いと思うので」
この水を、どうきれいにするのか。
使うのは、小さな圧力で水に溶けた不純物を取り除くフィルターです。
ラムダさん
「信州大学の（逆浸透）膜の特徴としては、構造的にヒダが多いから面積が広くできるという特徴があります。そうすると、圧力をかけて水を取り出すって操作をするときに、一般的に考えて通り道が広い方が力少なくて済みそうな気がしますよね。だから表面積が広いってことは、通り道が広いというのと同じ意味になって、より力を少なく濾過を実現することができる」
信大の浄水器を通して、ろ過した水。
ラムダさん
「さあ、これを飲んでもらって。さっきと比べてどうなったか。」
ロッシーさん
「飲みます。水ですね」
ラムダさん
「ちょっと胡散臭い反応だったかもしれないですけど。やっぱり日本に住んでいるとかなり水関係に恵まれてますから/実際はあの世界の国々には結構飲み水をきれいなものを確保するのが難しいというところもあるわけなので、そういうところで不純物が除去できるような、しかも低圧、小さい力で除去できるような装置があるというのは非常に役に立つことなのかなというふうには思ってます」
信州大学アクア・リジェネレーション機構 手嶋勝弥 機構長
「すごい良かったです。ありがとうございます。技術をすごい分かりやすく多分発信してもらえたんで、われわれと違う視点で伝えていただけたのがすごく良かった/今度アフリカで一緒に活動させてください」
ラムダさん
「ぜひぜひ」
ロッシーさん
「素晴らしいですね」
「マサイのところでイベント企画したいので」
実は、ラムダさん。
20年前の万博、愛・地球博を訪れて、理系の道を志しました。いまに通じる原点が、万博でした。
中3「すごく楽しかったです。ずっとラムダさんの動画見てから理系いきたいなとは思っていたんですけど、やっぱりこういう分野とか学んでみたいなと思いました」
ラムダさん
「また自分が子供の頃に影響を受けたのと同じように。万博という場で自分が影響を及ぼす側になれるってことは、とても嬉しいことだと思うし、今回のステージを見て、そういう感想をくださる方がいたっていうのは、それ以上に嬉しい言葉はないと思ってます」