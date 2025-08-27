乃木坂46佐藤璃果、新ヘアで雰囲気ガラリ オフショルでの自撮りショットに「大人っぽい」「似合う」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/27】乃木坂46の佐藤璃果が27日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】乃木坂46メンバー「透明感すごい」と話題の新ヘア
佐藤は「髪を暗くしたよ〜〜」とヘアカラーを変えたことを報告し、「どうかなー？」とファンに問いかけ。暗めの髪色にイメージチェンジし、オフショルダーの私服姿でカメラに視線を向ける姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「大人っぽい」「似合う！」「可愛すぎる」「雰囲気変わったね」「透明感すごい」「美しすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46メンバー「透明感すごい」と話題の新ヘア
◆佐藤璃果、新ヘアカラーを披露
佐藤は「髪を暗くしたよ〜〜」とヘアカラーを変えたことを報告し、「どうかなー？」とファンに問いかけ。暗めの髪色にイメージチェンジし、オフショルダーの私服姿でカメラに視線を向ける姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「大人っぽい」「似合う！」「可愛すぎる」「雰囲気変わったね」「透明感すごい」「美しすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】