岡田紗佳、ホルターネックで色白美肌見せ「透明感すごい」「女神降臨」と反響
【モデルプレス＝2025/08/27】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が27日、自身のInstagramを更新。ホルターネックの衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】岡田紗佳、美肌輝くホルターネック姿
岡田は「ユニフォーム撮影あったから、ネイルは肌馴染み重視でピンクにして、髪はグラデ完成した」とつづり、自撮りを公開。「たくさんアッシュシャンプーして理想に近づけないと」と、ヘアケアについて言及している。写真には、ピンクのホルターネックトップスを着用し、美しいデコルテと肌を披露した姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「髪色めっちゃ綺麗」「女神降臨」「ネイルも可愛い」「お肌が眩しい」「透明感すごい」「美人すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】岡田紗佳、美肌輝くホルターネック姿
◆岡田紗佳、ホルターネックで色白美肌見せ
岡田は「ユニフォーム撮影あったから、ネイルは肌馴染み重視でピンクにして、髪はグラデ完成した」とつづり、自撮りを公開。「たくさんアッシュシャンプーして理想に近づけないと」と、ヘアケアについて言及している。写真には、ピンクのホルターネックトップスを着用し、美しいデコルテと肌を披露した姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「髪色めっちゃ綺麗」「女神降臨」「ネイルも可愛い」「お肌が眩しい」「透明感すごい」「美人すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】