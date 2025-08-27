大阪市24区で「高級住宅地」といえば？ 2位は「天王寺区」、では1位は？【2025年最新】
街を歩いていると、「このエリアって高級住宅街かな」と感じることはありませんか？ 立派な邸宅やハイグレードなマンションが続き、街が美しく整備されていて「いつか住めたらいいな」と憧れてしまうエリアってありますよね。
All About編集部は2025年7月16日〜17日にかけて、全国20〜60代の男女250人を対象に「大阪市24区のイメージ」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、All About「飛行機の旅」ガイドで大阪出身・在住のシカマアキさんに大阪の「高級住宅地」について聞いてみました。
【結果】大阪市24区で「高級住宅地」だと思うエリアは？
回答者からは「マンションがとにかく高いし、いい一軒家がたくさんある、あとは文教地区」（20代女性／大阪府）、「昔から天王寺区にある高級住宅街は有名だから」（30代男性／福岡県）、「基準地価が19年連続で西日本一だったことがある」（50代男性／徳島県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「大阪駅や梅田駅があり、便利な立地だから」（30代女性／岡山県）、「毎年の関西の地価ランキングで上位だからです」（40代男性／大阪府）、「帝塚山のある阿倍野区と迷うところですが、地価の値段は北区のほうが高く川沿いにタワーマンションが立ち並んでいてまだ開発も進んでいるので」（50代女性／大阪府）などのコメントが寄せられていました。
また、1位の「北区」は、近年、梅田を中心にグランフロント大阪やグラングリーン大阪などの再開発が進み、商業施設やオフィスが集まるほか、「億ション」と呼ばれるタワーマンションも増えています。
他のエリアを圧倒する便利な立地で、地価の上昇も著しく、下町の雰囲気が残る天神橋筋六丁目や中津なども人気です。
【シカマアキ プロフィール】
大阪市出身。関西学院大学社会学部卒業後、読売新聞の記者として約7年、さまざまな取材活動に携わる。その後、国内外で雑誌やWebなど向けに取材、執筆、撮影。主なジャンルは、旅行、飛行機・空港、お土産、グルメなど。ニコンカレッジ講師をはじめ、空港や旅行会社などでのセミナーで講演活動も行う。
＜調査概要＞
調査期間：2025年7月16日〜17日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国20〜60代の男女250人（20代：63人、30代：78人、40代：69人、50代：32人、60代：8人）
※回答者のコメントは原文ママ
(文:シカマ アキ)
