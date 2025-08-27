「ボールがつなげてくれた絆」丸山桂里奈、元なでしこメンバーとの写真に「みんな良い表情してる」の声
タレントの丸山桂里奈さんは8月26日、自身のInstagramを更新。元サッカー日本女子代表（なでしこジャパン）のメンバーとの集合ショットを公開しました。
【写真】丸山桂里奈、元なでしこメンバーとの絆に反響！
この投稿にファンからは、「みんな良い表情してるっ」「良い笑顔」「丸山さんの人柄が表れてます」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】丸山桂里奈、元なでしこメンバーとの絆に反響！
「仲間、最高」丸山さんは「らぶめん 時間たつの早過ぎるし、おなかはち切れるくらい楽しい サッカーボールがつなげてくれた絆 みんな引退しても集まれる仲間、最高」とつづり、2枚の写真を投稿。写真には阪口夢穂さん、岩渕真奈さん、宮間あやさんと集合する様子が写っており、丸山さんは中央で満面の笑みを浮かべながら、両手でピースサイン。和やかで気心の知れた仲の良さが伝わってきます。
「ずっと仲間で居られるって良いですね」丸山さんは5月21日の投稿でも、「お久しぶりの夜」とつづり、元なでしこメンバーとの集合ショットを公開。コメントでは、「ずっと仲間で居られるって良いですね」「ママの顔ではない青春時代の表情」「強い絆の仲間と楽しい時間を感じます」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)