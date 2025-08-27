セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン『龍が如く』20周年記念第一弾「龍と生きる」を8月27日11時より販売開始した。

『龍が如く』20周年を記念し、”『龍が如く』が身近にある日常”をテーマにしたセガ限定オンラインくじの第一弾だ。

今回のくじでは、実用性が高く収納アイテムとしてもうれしいA賞「極-KIWAMI-のコンテナ」が登場。B賞「覚醒ボイス付き目覚まし時計」は、東城会の伝説の男たち、桐生一馬・真島吾朗・冴島大河の各オリジナルボイスを搭載した。C賞「男たちの生き様 日めくりカレンダー」は男達の”かっこよさ”や”生き様”が伝わるシーンの絵柄で中身が構成されている。

さらに、キャラクターたちの印象的な絵柄が入ったD賞「究極と至高のトランプ」、桐生・春日に立ち塞がり、野心に溢れていた男たちがデザインされたE賞「野心のクズ入れ」が登場。また、黒のボディに刺青を白色で入れ、シンプルなカッコよさであしらったF賞「男前ソープディスペンサー」や刺青の絵柄とラバーの素材をうまく活かして表現したG賞「ラバーコースター 彫」もラインナップ。そのほかにも、仕事をこなす男たちの絵柄とシリーズに登場するキャラクターたちの熱いセリフが入ったH賞「しごできノート」、刺青のデザインの魅力を存分にグッズで表現したI賞「刺青ステッカーセット」なども登場する。実用的かつ『龍が如く』の魅力あふれるデザインのアイテムが豪華に取り揃えている。

10回くじを引くたびに必ずプレゼントがもらえる「マストバイキャンペーン」なども用意している。

