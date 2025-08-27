「あんぱん」高橋文哉からの熱い想いに北村匠海照れる「あちいって！火傷するって」

俳優の北村匠海（27歳）が、8月26日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。朝ドラ「あんぱん」（NHK）で共演している高橋文哉（24歳）から「匠海くんっていう役者に出会えたことがすごく大きくて」と言われ、「あちいって！火傷するって」と語った。



朝ドラ「あんぱん」に出演している北村匠海が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。北村が「俺も質問していいですか？ 『あんぱん』楽しかったですか？」と高橋にたずねると、高橋は「楽しかったです。もう、終わるじゃないですか。ですけど、この作品で得たものってすごくいっぱいあって、お芝居的にももちろんそうだし、なんか自分の役者としても大きかった。人としても大きかったんですけど、僕は本当にその数ある自分が得たものの中で、本当に匠海くんっていう役者に出会えたことがすごく大きくて」と回答。



北村は「あちいって！火傷するって！」と高橋の熱い想いに照れる。



高橋は「あんぱん」という作品に出て、北村匠海という“背中を追えると思えた先輩”に出会えたことが1つの大きな財産だと語った。