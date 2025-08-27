北村匠海、高橋文哉と初対面のとき「輝いてた。きれいな人だな、と思って」
俳優の北村匠海（27歳）が、8月26日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。朝ドラ「あんぱん」（NHK）で共演している高橋文哉（24歳）との初対面を振り返り、「輝いてた。きれいな人だな、と思って」と語った。
朝ドラ「あんぱん」に出演している北村匠海が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。高橋文哉とは、北村が15年間お世話になっているスタイリストが同じで、話はずっと聞いていたものの、実際に会えたのは昨年の「オールスター感謝祭」（TBS系）だったという。
北村は「アーチェリーやってて。輝いてた、輝いてた。綺麗な人だな！と思って。すっごいキラッキラしてた、あんとき」と振り返る。
高橋は「うわ！うれしい！」と喜び、「僕から見た匠海くんの、会う前の印象があんまなくて」とコメント。
北村が「ふざけんな、絞り出せよ」とツッコミを入れると、高橋はこれまでの印象が「上書きされすぎちゃって」と弁解しつつ、DISH//のライブに行ったときに「俺、めっちゃ好きだわ」と思うようになったと語った。
