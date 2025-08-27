若手俳優の上田悠斗（はると、11）が27日、映画「秒速5センチメートル」（監督奥山由之、10月10日公開）の完成報告会に出席した。「今日はすごい緊張してます。お願いします」と初々しくあいさつした。

SixTONES松村北斗（30）演じる主人公の幼少期を演じた。今作がデビュー作で、500人のオーディションを経て、抜てきされた。作品に臨んだ心境を「凄い怖くて、初めてなのにやっていいのかなという不安と同時に楽しいというかやれてうれしいという感情がこみ上げてきた」と明かした。

実は松村の大ファン。しかし松村は「現場で会えたときがあったんですけど、そんなに“会話はいっぱいはいいです”みたいな雰囲気だった」と対面したときの様子を語り、上田は「緊張してました」と告白。その後も松村のインタビューの現場も見学するなど対面する機会があり、言葉を何度も交わしたが松村は「1回も好きなんですという言葉は聞けていない。初号もそこそこの距離で見た」と絶妙な距離感だったことを明かした。

司会から松村のことが好きか確認されると、上田は「はい、好きです」と即答。松村は「お母さんを好きですか？（と聞かれたとき）の答え（方）と一緒。うれしいですね、聞けて良かったです」と話した。