※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

在宅勤務中に義妹を家に呼んで妊活している夫。そんなことも知らない妻は義母からの孫作れプレッシャーに耐えていました。お隣さんと仲良くなった妻は、自分の家から声が漏れてお隣に迷惑をかけていること、声の主が「たくや」と夫の名を呼んでいたことを知り初めて夫を疑うように。



ひとつ確認したいことが…夫が「在宅勤務」の日問題は相手…突然妻に突き付けられた真実。夫は在宅勤務中に裏切っていたのです。突然のことで動揺しティーカップを落としてしまいました。その一方で、どこか冷静な自分が「一体誰と？」と疑問を抱いています。現段階では相手が誰なのかは不明。何かヒントになるものは…？(ぽん子)