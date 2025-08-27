ニューストップ > IT 経済ニュース > ITビジネスニュース > IOWN APNを活用した次世代オートメーションの共同実験を開始、NTT西… IOWN APNを活用した次世代オートメーションの共同実験を開始、NTT西日本など IOWN APNを活用した次世代オートメーションの共同実験を開始、NTT西日本など 2025年8月27日 20時7分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ ネットワンシステムズとNTT西日本は8月27日、IOWN APN（All-Photonics Network）技術を活用した分散AI・自律ロボティクス基盤構築に向けた実証実験を開始することを発表した。国内の労働人口減少に対応するため、小売・製造・医療・社会インフラなど多様な現場における自律型オートメーションの社会実装を加速させることを目的としているという。. リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト NTT×北海道大学、未来の一次産業モデルに向け農業分野で共同研究を開始 NTTコムウェアら、IOWNを体験できるイベント開催 - 仮想空間に没入、VR卓球 IOWN APN接続したhinotoriにより離れた病院間での遠隔手術支援を実証