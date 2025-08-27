ANNA SUIから推し活を上品に彩る新作♡大人のポーチ・ケース・バッグ登場

1879年創業のブルーミング中西から、ANNA SUIの新作「推し活」アイテムが登場しました。2025年8月20日より販売開始となったのは、フタ付きポーチ、マルチケース、トートバッグの3種類。それぞれ7色展開で、ANNA SUIらしいゴシックなデザインと推し活に便利な機能性を両立しています。推しとのお出かけを、もっと特別に彩ってくれる注目のラインナップです。

フタ付きポーチでぬいぐるみを可愛く収納

フタ付きポーチ（4,950円/税込・約13.5×9×6cm・全7色）は、前面がクリア仕様。ぬいぐるみを見せながら持ち運びができるデザインです。

背面はメッシュ素材で、缶バッチを付けてカスタマイズすることも可能。

見せたい時も隠したい時も、シーンに合わせて使い分けられるのが魅力です。型押し素材にエナメルのロゴプレートをあしらった、ANNA SUIらしいシックな佇まいもポイント。

夏旅の荷物を減らす工夫♡グンゼの快適インナーで賢く軽量化

マルチケースはチケットや写真収納に最適

マルチケース（4,950円/税込・約21×15.5×2cm・全7色）は、推し活に欠かせないチケットや写真、アクリルスタンドをきれいに収納できるアイテム。

裏面のPVC窓でお気に入りを見せながら持ち歩け、中にはスライダー付きポケットや複数の収納スペースを搭載。

整理整頓しやすく、イベントや観劇の必需品として大活躍間違いなしです。エレガントなデザインで、持ち歩くだけで気分が高まります♡

大容量トートバッグで推し活グッズも余裕収納

トートバッグ（5,500円/税込・約43×35×10cm・全7色）は、ぬいぐるみを魅せるクリア前面が特徴。

外ポケットにはうちわ、内ポケットには書類を収納できるほか、傘やペンライト用のスリーブも完備。さらにストラップホルダー付きで、キーホルダーを自由にカスタマイズ可能です。

推し活シーンはもちろん、普段使いにも映える大容量デザインで、幅広い場面に活躍します。

ANNA SUIで大人の推し活をもっとおしゃれに

ANNA SUIの新作「推し活」コレクションは、シックでありながら機能性も充実した大人女子にぴったりのラインナップ。

フタ付きポーチ、マルチケース、トートバッグの3アイテムは、すべて7色展開で推しカラーが見つかるのも嬉しいポイントです。

販売は公式オンラインショップ「ハンカチーフギャラリー」や全国の百貨店・専門店にて。推しとの時間をより上質に演出してくれる特別なアイテムで、おしゃれな推し活を楽しんでみませんか♪