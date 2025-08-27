携帯電話サービス「povo2.0」にて訪日外国人向けデータ専用eSIM「Japan SIM」のオンライン提供を8月28日に開始！訪日前に準備完了可能に
KDDIは26日、オンライン専用の料金プランとして提供している携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）において訪日外国人向けデータ通信専用eSIM「Japan SIM」のオンライン提供を2025年8月28日（木）から開始するとお知らせしています。これにより、データ通信回線の申し込みからeSIM（組み込み型SIM）プロファイルのダウンロードまで訪日準備中に完了できるため、到着直後からスムーズにpovo2.0の通信を利用できるようになります。
さらにオンライン提供開始を記念してJapan SIMを通じてpovo2.0に新規登録時にプロモコードを入力した場合には「データ使い放題（24時間）」のコードをプレゼントするキャンペーンを実施するとのこと。なお、キャンペーンの終了時期は現時点では未定で、終了する場合には事前に公式Webサイトなどで案内するということです。今後もKDDIではpovo2.0のJapan SIMの提供を通じて日本を訪れる人が快適で豊かな滞在体験を楽めるよう取り組んでいくとしています。
povo2.0の訪日外国人向けデータ通信専用eSIMであるJapan SIMは2025年7月から全国約1万4600のローソン店舗で販売を開始し、店頭レジにて現金支払いで購入可能で、1人ひとりのニーズにあったモバイル通信プランを選べるとして好評をとなっているとのこと。そうしたことから今回、訪日前に登録・購入からプロファイルのダウンロードまでの設定を完了できるようにオンラインでも販売を開始しました。
なお、ローソン店頭で販売するJapan SIMではトッピングラインアップが異なっています。一方、Welcome Suica MobileはJR東日本が提供する駅で窓口や券売機に立ち寄ることなく入国前後のアプリ操作のみでSuica発行やチャージなどができ、鉄道やバスをはじめとした交通機関やお買い物でご利用いただくことができるアプリで、期間限定でWelcome Suica Mobileアプリ内の専用リンクよりJapan SIMが購入可能となっています。なお、購入できる期間は終了日未定となっています。
|プラン名
|料金
|データ追加1GB（3日間）
|300円
|データ追加3GB（3日間）
|600円
|データ追加5GB（5日間）
|900円
|データ追加10GB（7日間）
|1,430円
|データ追加10GB（15日間）
|1,750円
|データ追加20GB（30日間）
|2,700円
|データ使い放題（2時間）
|190円
|データ使い放題（6時間）
|260円
|データ使い放題（24時間）
|660円
|データ使い放題（3日間）
|1,540円
アプリ名：Welcome Suica Mobile
価格：無料
カテゴリー：ファイナンス
開発者：East Japan Railway Company
バージョン：1.0.3
互換性：iOS 17.2以降が必要です。
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6738336566?mt=8
記事執筆：memn0ck
