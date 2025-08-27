近鉄、日本ハム、楽天で監督を務めた野球評論家の梨田昌孝氏（72）が26日放送のBSフジ「プロ野球 レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演し、現役時代に大投手から言われた衝撃の言葉を明かした。

島根・浜田高から1971年ドラフト2位で入団し、1年目に1軍デビュー。3年目の74年には正捕手として115試合に出場した。その後は2歳年上の有田修三氏との「ありなしコンビ」でレギュラーを争うシーズンが続いたが、当時エースとして君臨していた鈴木啓示氏は女房役に有田氏を指名していたのだという。

ある時、鈴木氏から食事に誘われ、「ナシ、すまんな。最近お前と組まへんから。何でお前と組まないか分かるか？」と問い掛けられた。

「ナシは悪いボールでも“ナイスボール”と言う。有田は“こんなボールでよく200勝できたね”って毒吐くんや。だからあいつのミット見たら燃えるんや。お前のミット見ても燃えへんのや」

通算317勝の“草魂”大エースの言葉を明かすと、MCのフリーアナウンサー・徳光和夫は「かぁ〜」と感心。梨田氏は有田氏のリードをベンチで勉強するようになったといい、「僕だったらこのバッターに対してシュートを投げるとか配球を勉強できた。そのうちに次はこのボールを投げたらどこに飛ぶとかどういう空振りをするとか予測ができるようになった」と振り返る。

「有田さんと競争して出られない時に悔しいとかじゃなくて勉強しなくちゃダメだと。それが監督になって生きたりした」としみじみと語っていた。