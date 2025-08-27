松村北斗、これからも大切にしていきたい思い出を告白「とてつもなく人生に沁みてきて」
SixTONESの松村北斗が27日、都内で行われた映画『秒速5センチメートル』完成報告会に、共演の高畑充希、森七菜、上田悠斗、白山乃愛、宮崎あおい（※「崎」は正式には「たつさき」）、吉岡秀隆、奥山由之監督と共に出席。大切にしたい思い出を語った。
【写真】松村北斗、高畑充希ら豪華キャストの集合ショット
本作は、日本を代表するアニメーション監督・新海誠の劇場用アニメーション『秒速5センチメートル』を原作とした実写映画。これまで新海誠アニメーションの実写映像化作品が公開されたことはなく、本作は新海誠の初実写化公開作品となる。主人公・遠野貴樹を松村が、ヒロインの篠原明里を高畑が演じる。
松村はこの企画を企画書で知ったと言い「恐ろしいな、という感情がいの一番に湧き上がってきました。18年前に生まれて今日まで愛され続けてきた、新海さんが作った『秒速5センチメートル』を実写化するということも、これが生身の人間になるんだ、っていうワクワクした気持ちと得体の知れない恐怖みたいなものが出てきた」と告白。松村は「もう1枚企画書をめくると『遠野貴樹役・松村北斗』と書いてあって。憧れていた遠野貴樹を僕なんかがやるんだ、みたいな恐怖が同時に襲ってきました」と明かしながらも、奥山監督と話す中でこれ以上ない信頼感と安心感が生まれたと振り返った。
イベントでは、作品の内容にちなみ、“これまでもこれからも大切にしていきたい思い出”について話す場面も。松村は「映画を好きになったタイミングが、岩井俊二監督の『リップヴァンウィンクルの花嫁』を見たときで。『映画っておもしろい』と思って見ることにハマって。それは今日の日までつながっているのかな、と思う」と切り出し「岩井さんの映画に出演したときに、ものすごく不安で毎日正解もわからないし、内容も相まって苦しい日々の連続で…」と明かした。
その上で松村は「クランクアップしたときに、帰り支度をしているところまで岩井監督が来てくれて。自動販売機でビールを2本買って『素晴らしかった、乾杯しよう』って言ってくれて飲んだビールがとてつもなく人生に沁みてきて」と告白。「いまだにお芝居の場に参加させてもらって、うれしい気持ちになったときも思い出すし、しんどいときやうまくいかないときは『またそういう奇跡みたいなときに巡り会えるようにがんばろう』と何度も思い返す瞬間です」とかみしめた。
実写映画『秒速5センチメートル』は、10月10日公開。
