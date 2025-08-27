お笑いタレントの友近（52）が26日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。実家でパンと思っていたものが違ったと明かした。

友近は朝食の時に「パンを買ってくるんじゃなくて、母親が“パンを焼くわ”ってパンを焼いていたんですね。」と振り返った。

だが「私が高校、大学くらいになって、彼氏ができて、彼氏に“ちょっとパン、私焼くわ”って。母親の味を伝授してもらっていたんで」と、いつも家で食べているパンを焼いて持って行ったという。

すると「彼がそのパンを見て“えっ？”こう言った訳なんですよ。“これはどういうジャンルのもの？”っていう風に言ってきた」と友近。さらに「それだけじゃなく、私をすごく貧困層の人を見る目で見てきたんですよ」と明かした。

スタジオには、友近家のパンが用意されており、見た目はまさしくクレープの皮。それを見た共演者からは「クレープ！」「パンちゃうやん！」の声が上がった。「友近家では、これがパンなんやって植え付けられていて」と言い、材料は「小麦粉と卵とバターと牛乳がちょっと」と明かした。

お笑いコンビ「千鳥」の大悟も「食ってたよ。わしも」と言い「こっぱりって言ってた。パンはパンで、飯は飯で、今日はこっぱりや」と語った。