¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬ºÆ³«½éÀï¤Ø¶¯µ¤È¯¸ÀÏ¢È¯¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤¤½µËö¤Ë¤Ê¤ë¡×¡á±ÑÊóÆ»
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢Ìó£±¤«·î¤Î²ÆµÙ¤ß¤«¤éºÆ³«½éÀï¤È¤Ê¤ë¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢·è¾¡£³£±Æü¡Ë¤Ø¸þ¤±¤ÆÄ¶¶¯µ¤¥â¡¼¥É¤À¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï£´·î¤ÎÆüËÜ£Ç£Ð¤Ç¤Î¶ÛµÞ¾º³Ê¸å¤ÏÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹Å³ÏÀ¤¬¤¯¤¹¤Ö¤ëÃæ¤Ç²ÆµÙ¤ß¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ï¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢¾¡Éé¤Î¸åÈ¾Àï¤Ø¸þ¤±¤Æ³ÑÅÄ¤Ï¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¥ª¡¼¥é¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿³ÑÅÄ¤¬ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÂ®Êó¡£¤Þ¤º³ÑÅÄ¤ÏÌó£±¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£½µËö¤Ï¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ½àÈ÷ËüÃ¼¤ÇÎ×¤á¤ë¡£²ÆµÙ¤ß¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£µÙÂ©¡¢Í§¿Í¤È¤Î»þ´Ö¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎÉ¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬´°àú¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¼«¿®¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½¼¼Â¤Î²ÆµÙ¤ß¤ò·Ð¤Æ¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄ¶¶¯µ¤¥â¡¼¥É¡£Ì¾Ìç¤Î°ì°÷¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤É÷³Ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥¶¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¡Ê¥ª¥é¥ó¥À£Ç£Ð¡Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸·¤·¤¤½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Å·¸õ¤Ï¾ï¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢º£²ó¤â¤Þ¤¿±«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£É÷¤äÃÏ·Á¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥¹¾å¤Ç¤ÏÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤·¡¢·ø¼Â¤Ç°ÂÄê¤·¤¿½µËö¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¹Ó¤ì¤¿Å·¸õ¤ÇÍðÀï¤òÍ½Â¬¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¾å°ÌÌö¿Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À£Ç£Ð¤ÏÆ±Î½¤Ç¥¨¡¼¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î³®Àû¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¡¼¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤ÆÁö¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¤Ã¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£³Ú¤·¤¤½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È´ÓÏ½¤¢¤ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¶¯µ¤È¯¸À¤òÏ¢È¯¤¹¤ë³ÑÅÄ¤¬¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤Î²÷Áö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£