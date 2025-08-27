◆テニス ▽全米オープン（２６日、米国・ニューヨーク）

女子シングルス１回戦が行われ、２０１８、２０年優勝で、世界ランキング２４位の第２３シード・大坂なおみ（２７）＝フリー＝が、同１０６位のヒリート・ミネン（２８）＝ベルギー＝に６―３、６―４のストレート勝ち。安定感重視の新スタイルで、２２年全豪以来のシード復帰を白星で飾った。２回戦は同４７位のバプティスト（米国）と対戦する。男子では予選を突破した望月慎太郎（２２）＝木下グループ＝が全米初出場で初勝利を挙げた。

ナイター照明に、バラをイメージした大坂のど派手なオレンジレッドのウェアとラメが輝いた。初戦勝利の瞬間、左手をグッと握りしめると、「この大会は大きな意味を持つ。絶対に勝ちたかった」。過去２度制した全米ＯＰへの思いがあふれ出た。

出産から復帰後の４大大会は３回戦進出が最高。新たなスタイルを取り入れ、大坂の“第２章”が幕を開けた。３―３で迎えた第１セットの第７ゲーム。ミネンが放った絶妙なドロップショットに、大坂が懸命に走った。手を伸ばし、何とか返球すると相手がミス。これまでなら、取ることを諦め、動きもしなかったかもしれない。今は「どんな球も諦めずに追うつもり」と少しでも多く返球し、チャンスにつなげる忍耐を覚えた。

頂点の味を知った第１章は「破壊」がテーマのパワー重視だった。時速２００キロ近い強烈なサーブと、フォアハンドで相手をねじ伏せ、決定打の数で、自身のミスを補った。計４度の４大大会優勝に結びつけた。今は安定感を求めて攻守の切り替えで勝負する。２０年大会優勝時の最速サーブは約１９３キロ。この日の最速は約１８２キロで１０キロ程度遅い。それでも２０年にマークした１試合平均５・８本を上回る７本のエースを奪った。速度ではなく、球種とコースにこだわった成果だ。

ただ、安定感を重視するあまり、攻撃に迷う場面もあった。第２セット終盤でラケットを振り切れず凡ミスが出た。それでも冷静に勝ち切り、「私は徐々に調子を上げていくタイプ。今日はもっとうまくプレーできたかもしれないけれど、まあ大丈夫」。再び頂点を狙う姿に、大坂の覚悟がにじみ出た。