◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―２阪神（２７日・横浜）

阪神の育成ドラフト３位入団の早川太貴投手が５回２安打無失点の好投でプロ初勝利を挙げた。球団の育成出身ルーキーでは球団初となった。

初回を３者凡退に仕留めると、２四球で招いた３回２死一、二塁のピンチも桑原を１４３キロ直球で右飛に打ち取った。４回には下半身に違和感からか、ベンチに下がったが、治療後に再びマウンドへ。２点リードで勝利投手の権利がかかった５回は１死二塁となってから、後続を切って役目を果たした。

国立の小樽商科大でプレーし、卒業後は北海道・北広島市役所で勤務しながら、野球を続けた。くふうハヤテに入団してプロの門をたたき、昨秋ドラフトで指名を受けて虎入り。野球選手としては苦労人の右腕が努力を重ねて、ついにスポットライトを浴びた。

打線は好投手・東から２点を先取。５回１死一塁で大山が左中間へ適時二塁打を放ち、なお一死三塁から熊谷も中前適時打で追加点を挙げた。

チームは４連勝で、ＤｅＮＡ戦も７連勝。貯金は今季最多２９とし、２７試合を残して、３年連続のシーズン勝ち越しも決めた。