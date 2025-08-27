◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―巨人（２７日・マツダスタジアム）

広島は、９番・大瀬良大地投手のバットから先制に成功した。

大瀬良は、両軍無得点の５回先頭で右前打。中村奨が左中間二塁打で続き、無死二、三塁からファビアンが２点打。三塁走者・大瀬良に続き、二塁走者・中村奨も好走塁で２点目のホームを踏んだ。巨人の先発・森田をマウンドから降ろし、なおも１死三塁。２番手・船迫に対し、４番・モンテロの犠飛で３点目を奪った。大瀬良は、２回２死二塁の打席でも右前打。２０年６月１９日のＤｅＮＡ戦（横浜）、同２６日の中日戦（ナゴヤＤ）以来５年ぶり３度目のマルチ安打をマークした。

前夜は、床田が１失点完投で巨人打線を封じた。この日も大瀬良が５回まで１安打無失点の好投。３点先制直後の６回は２安打に捕逸も絡み、２死二、三塁のピンチから浅野の２点二塁打で１点差に詰め寄られた。

チームは、この試合に勝てば６月２８〜７月２日（１分け挟む）以来の３連勝。さらに同一カードで初戦から２連勝なら６月６〜８日の西武戦（マツダ）で３連勝して以来となる。