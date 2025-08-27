»³ºêÎçÆà¡ÖÍ¥¤·¤¯¤ÆÁ´Éô¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÇÚ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¥°¥é¥ó¥¸¡¦±ó»³ÂçÊå¤Ë´¶¼Õ
»³ºêÎçÆà¡Ê¤ì¤Ê¤Á¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ê¥À¥ì¥Ï¥Ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË13:00¡Á14:55¡Ë¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥°¥é¥ó¥¸¤Î±ó»³ÂçÊå¡Ê¤È¤ª¤ä¤Þ¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡±ó»³¡Ö²¶¤Ï¤â¤Ã¤ÈÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤ì¤Ê¤Á¡§±ó»³¤µ¤ó¤Ï¡Ê¥À¥ì¥Ï¥Ê¤Î¡ËÇ¯»Ï¤ÎÊüÁ÷¤ËËèÇ¯Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥¢¥ó¥¸¡¼¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¤µ¤ó/ Gacharic Spin¡Ë¤ÈÏ¡¸«¡ÊæÆ¤µ¤ó/¥À¥¦90000¡Ë¤È»ä¤Î4¿Í¤Ç¡¢¤³¤¿¤Ä¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤éÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤Þ¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
±ó»³¡§ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢ËÍ¤Îµ²±¤È¤·¤Æ¤ÏÇ¯²¼¤Ë¤¤¤¸¤¯¤ê¤Þ¤ï¤µ¤ì¤¿µ²±¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢±ó»³¤µ¤ó¤¬20Âå¤Îº¢¤Î¤È¤¤â¡È²¼¤ÎÀ¤Âå¤¬¤¤¤¸¤ê¤Å¤é¤¤ÀèÇÚ¡É¤Ã¤Æ¥¤¥ä¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
±ó»³¡§¤Þ¤¢¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤À¤«¤é¡¢»ä¤¿¤ÁÅª¤Ë±ó»³¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ¥¤·¤¯¤ÆÁ´Éô¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÇÚ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
±ó»³¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¥¢¥ì¤À¤±¤É¡Ä¡Ä²¶¤Ï¤â¤Ã¤ÈÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡© Â¿Ê¬¡¢»ä¤È¤«¤è¤êÏ¡¸«¤Î¤Û¤¦¤¬²ÐÎÏ¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Ï¡¸«¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÍè¤Þ¤¹¤è¡£
±ó»³¡§³Î¤«¤Ë¡£¡ÊÏ¡¸«¤¯¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¡ËËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£Èà¤ÏµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤¬Ã£¼Ô¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¥¤¥¸¥ê¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤â¡£
±ó»³¡§¤À¤«¤é¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¤ÈÎçÆà¤Á¤ã¤ó¤Ï¸À¤¤¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤ë´¶¤¸¤À¤±¤É¡¢µÕ¤ËÏ¡¸«¤¯¤ó¤Ï·ä¤¬¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤¢¤Î¿Í¡¢·ä¤¬¤Ê¤¤¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î¡ÁÌÚÍË 13:00¡Á14:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§»³ºêÎçÆà
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î»³ºêÎçÆà¡¢±ó»³ÂçÊå¤µ¤ó
