天皇杯・準々決勝　清水3−0鹿島（27日・Gスタ）
¡¡¼¯Åç¤ÏÄ®ÅÄ¤Ë£°¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÍÆÌÌ¤â´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³«»Ï£±£°Ê¬´Ö¤ÏÎëÌÚÍ¥Ëá¡¢ÅÄÀîµü²ð¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÏ¢·¸¥×¥ì¡¼¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼¯ÅçÍ¥Àª¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·£±£µÊ¬¡¢£Ã£Ë¤Ç¼ºÅÀ¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢½ù¡¹¤Ë»õ¼Ö¤¬¶¸¤¦¡£É¬Í×°Ê¾å¤Ë¾Ç¤ë¾ìÌÌ¤¬¹¶¼é¤È¤â¤ËÌÜÎ©¤Á¡¢£²£±Ê¬¤Ëº£ÅÙ¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òµ¯ÅÀ¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¥µ¥¤¥É¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤ËÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¸þ¤«¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê£Ä£Æ¤ÎÇØ¸å¤ò¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¹¶·â¥×¥é¥ó¤ò½¤Àµ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âºÒ¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë£³ËçÂØ¤¨¤ò´º¹Ô¤·¡¢¥ì¥ª¥»¥¢¥é¡¢¾¾Â¼Í¥ÂÀ¡¢Èõ¸ýÍºÂÀ¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤â¡¢³«»Ï£±Ê¬Â¤é¤º¤Ç¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢Àª¤¤¤¬¤½¤¬¤ì¤¿¡£¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º£°¡½£³¤Ç½ªÎ»¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍîÃÀ¡£¡Ö¡ØÅ°Äì¡Ù¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤Îº¹¤À¤È»×¤¦¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤ËÂ³¤¯ÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¤Î»Ä¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Ë¤Ï¡Øº£Æü¤Î¥²¡¼¥à¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡¢¤³¤Î²ù¤·¤µ¤òËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£