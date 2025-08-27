◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―ヤクルト（２７日・バンテリンＤ）

ヤクルトは中日戦の連勝が５でストップした。ピーター・ランバート投手が小刻みに失点し、６回３失点と攻撃にリズムを生み出せなかった。打線は２回と４回に得点圏まで走者を進めるも大野を打ち崩せなかった。高津臣吾監督は「そんなにビシビシっとコントロールよくきている感じでもなかった。うーん。四球を出さなかったところが違いかな。対策はあったのかなと思います」と振り返った。

敗戦が決定的となる３点目が相手のスコアボードに刻まれた。０―２の６回。無死一塁でブライトの三犠打。ゴロを処理した村上が一塁に送球する間に一塁走者・田中が三塁にベースカバーが入っていないのを確認し、二塁を蹴って三進を許した。指揮官は「投手、捕手、遊撃手がサードのベースカバーに行かないといけないんですけど誰も行かなかった」と指摘した。

続く細川に四球を与え１死一、三塁。ここで細川がスタート。捕手の古賀が二塁送球する間に田中が生還し、万事休すとなった。

打線も３安打止まりで零封負け。高津監督は「元気ないね。６イニング三者凡退で。明日、期待していますよ」と奮起を求めた。