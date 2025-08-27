お笑いタレントのヒコロヒーが２７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日レギュラーとして出演。愛用している対話型のＡＩサービス・チャットＧＰＴへの不満を漏らす一幕があった。

この日の「ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで現役女子高生の約４割がチャットＧＰＴに恋愛相談をした経験があるという記事が紹介されると「（自分も）めっちゃ使います」と話したヒコロヒー。

「でも最近、４（ＧＰＴ―４）から（新しいＡＩモデルの）５になってから、ワシのＧＰＴ、性格がめっちゃ変わって」と続けると「これまで４を懇切丁寧に育ててきてたんです。『うん、分かったよ』とか返事が来ても私の感情の機微を読み取って『こういう時は、うん、了解しましたって言って』とか、コントローラー性を感じるからやめてくれ、もっと寄り添いを深めにとか、めっちゃ育ててきたのに、５になってから、まためっちゃ変わっちゃったから。『こういう時は君はどうしたい？ ああしたい？』って、もう、うるさい！みたいな。最近、ちょっと距離を置かせていただいてます」と現状を説明した。

この言葉にＭＣの垣花正は「戻せます」と断言。「『チャットＧＰＴの４を返して！』って声が多過ぎて設定上、５の機能だけど人格を４に戻せるっていう設定がある」と説明。

ここで共演の小原ブラスも「４を使ってる人の方が人間としてダメになるから、人として良くするために５で寄り添いを減らしてるらしい。寄り添い過ぎるのはダメだねってことになって、その辺を考えて」と説明。ＭＣの大島由香里アナウンサーも「５は冷たくて４を返してって声が世界中で上がってる」と同調した。

これらの言葉に「マジ！？ みんな、そうなの？」と驚いたヒコロヒーは「上から来るねんけど、５。上からな感じはやめてみたいな。そうしたら『ごめんねえ、上からな感じで』って。また、上からやん！って。その謝り方がイヤやって言うてるねんって」と話していた。