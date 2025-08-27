桜島の南岳山頂火口で、27日午後7時17分に発生した噴火が、30分経った午後7時47分現在も続いているとして、気象台は「連続噴火が継続している」と発表しました。この連続噴火が開始して以降の最高の噴煙の高さは、火口から1700mです。

中量の噴煙が南に流れています。

桜島では、27日午後4時2分に発生した噴火でも連続噴火となり、およそ1時間10分継続しました。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は、火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）

２７日２１時から２４時までは火口から南方向、２８日０９時から１２時までは火口から南西方向に降灰が予想されます。

２７日２１時から２８日１５時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼２７日２１時から２４時まで 南（指宿方向） ３０ｋｍ ３ｋｍ ▼２８日００時から０３時まで 南（指宿方向） ３０ｋｍ ２ｋｍ

▼２８日０３時から０６時まで 南（指宿方向） ３０ｋｍ ２ｋｍ ▼２８日０６時から０９時まで 南（指宿方向） ３０ｋｍ ２ｋｍ

▼２８日０９時から１２時まで 南西（鹿児島市谷山方向） ３０ｋｍ ３ｋｍ ▼２８日１２時から１５時まで 南西（鹿児島市谷山方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、指宿市、南九州市、日置市、南さつま市

