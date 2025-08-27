½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¢Âç²ñÏ¢ÇÆÃæ¤Î½÷²¦¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ë¾¡Íø¡ªÍ½ÁªRÁ´¾¡¡¢·è¾¡T1²óÀï¤Ï¥¿¥¤¤ÈÂÐÀï¡¡ºÇÂ¿19ÆÀÅÀÀÐÀî¿¿Í¤¡Ö¹¶¤á¤Ë¤¤¤¯¡×¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Û
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¡ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡É¤¬ÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯4°Ì¡Ë¤Ï¥»¥ë¥Ó¥¢¡ÊÆ±8°Ì¡Ë¤Ë3¡Ý1¡Ê25¡¼23¡¢30¡Ý28¡¢23¡Ý25¡¢25¡¼18¡Ë¤Ç¾¡Íø¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ò3ÀïÁ´¾¡¤Ç¾þ¤ê¡¢1°ÌÄÌ²á¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡ÛÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò8·î23Æü¡¢ÃË»Ò9·î13Æü³«Ëë¡ª ÆüÄø¡õÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼
¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê25¡Ë¡¢ÅçÂ¼½ÕÀ¤¡Ê33¡Ë¡¢µÜÉôÍõÍü¡Ê27¡Ë¡¢´ØºÚ¡¹Ì¦¡Ê26¡Ë¡¢º´Æ£½ÊÇµ¡Ê23¡Ë¡¢ÏÂÅÄÍ³µª»Ò¡Ê23¡Ë¡¢¥ê¥Ù¥í¤Ë¾®ÅçËþºÚÈþ¡Ê30¡Ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï2018Ç¯¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÈÂç²ñÏ¢ÇÆ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷²¦¥»¥ë¥Ó¥¢¡£Âè1¥»¥Ã¥È¡¢½øÈ×¤«¤éÀÐÀî¤¬¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î¹â¤µ¤òÍøÍÑ¤·¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ÇÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤à¤ÈÏÂÅÄ¡¢º´Æ£¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤â·è¤Þ¤ê20¡¼15¡£½ªÈ×¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÎÈ¿·â¤Ë¼ºÅÀ¤¬Â³¤22¡Ý22¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤âºÇ¸å¤Ïº´Æ£¤Î¶¯Îõ¤Ê¥µ¡¼¥Ö¤«¤éÅçÂ¼¤¬25ÅÀÌÜ¤ò·è¤á25¡¼23¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¿ÈÄ¹191cm¡¢¥Ö¥¥ê¥Ã¥Á¡Ê26¡Ë¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ä¥¢¥¯¥ì¥·¥Ã¥Á¡Ê28¡Ë¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë¼ºÅÀ¤¬Â³¤¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£Î®¤ì¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤ÆüËÜ¤Ï¾®Åç¤Î¹¥¥ì¥·¡¼¥Ö¤«¤éº´Æ£¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢ÏÂÅÄ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ç19¡¼19¤È¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¾ù¤é¤º25ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ëÀÜÀï¤Ë¡£Ç´¤ëÆüËÜ¤ÏÏÂÅÄ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ç¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Â³¤±¤ÆºÇ¸å¤âÏÂÅÄ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß30¡¼28¤Ç2¥»¥Ã¥ÈÏ¢¼è¤·¤¿¡£
Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤âÏÂÅÄ¤äº´Æ£¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢¾®Åç¤Î¹¥¥ì¥·¡¼¥Ö¤«¤éÀÐÀî¤¬·è¤áÀÚ¤ë¤Ê¤É½ù¡¹¤ËÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤¿ÆüËÜ¡£¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î¶¯ÂÇ¤Ë¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î½©ËÜÈþ¶õ¡Ê19¡Ë¤¬Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²18¡¼19¤ÈÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤ÎÈ¿·âµÚ¤Ð¤º¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ë¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ¢Â³¼ºÅÀ¤·23¡¼25¤ÇÂè3¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
Âè4¥»¥Ã¥È¤ÏÄ¹¤¤¥é¥ê¡¼¤âÎäÀÅ¤ËÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤²¤ë¤ÈµÜÉô¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¡¢ÀÐÀî¤¬2Ï¢Â³¥¨¡¼¥¹¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É10¡¼6¤È4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÅçÂ¼¤¬°ÜÆ°¹¶·â¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÆÀÅÀ¤òµó¤²Î®¤ì¤òÆüËÜ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥»¥ë¥Ó¥¢¤ËÈ¿·â¤òµö¤µ¤º¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀî¤Ï¡ÖÍ½Áª¤Ç1°ÌÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤ÏÁ´°÷¤¬½¸Ãæ¤·¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¼±ç¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¹¶¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤òËº¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É1°ÌÄÌ²á¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Ç¥×¡¼¥ëA2°Ì¤Î³«ºÅ¹ñ¥¿¥¤¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É³ÆÁÈ¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï2010Ç¯¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë°ÊÍè¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢¨À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ
¡ÚÆüËÜ¤ÎÆÀÅÀ¡Ê¾å°Ì¡Ë¡Û
ÀÐÀî¡¡19ÆÀÅÀ
ÏÂÅÄ¡¡15ÆÀÅÀ
º´Æ£¡¡13ÆÀÅÀ
¡Ú½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¡»î¹çÍ½Äê¡ÛÆüËÜ»þ´Ö
¢£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É
23Æü¡¡¡»3¡¼0¡¡¥«¥á¥ë¡¼¥ó
25Æü¡¡¡»3¡¼2¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
27Æü¡¡¡»3¡¼1¡¡¥»¥ë¥Ó¥¢
¢£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë
1²óÀï¡§ÆüËÜ¡ÊH1°Ì¡Ë vs ¥¿¥¤¡ÊA2°Ì¡Ë¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¡ÊH2°Ì¡Ë vs ¥ª¥é¥ó¥À¡ÊA1°Ì¡Ë¡¡¡¡
8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë
1²óÀï¡§¥¤¥¿¥ê¥¢¡ÊB1°Ì¡Ë vs G2°Ì¡¢G1°Ì vs ¥Ù¥ë¥®¡¼¡ÊB2°Ì¡Ë
8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
1²óÀï¡§¥Ö¥é¥¸¥ë¡ÊC1°Ì¡Ë vs F2°Ì¡¢F1°Ì vs ¥Õ¥é¥ó¥¹¡ÊC2°Ì¡Ë
9·î1Æü¡Ê·î¡Ë
1²óÀï¡§¥¢¥á¥ê¥«¡ÊD1°Ì¡Ë vs ¥«¥Ê¥À¡ÊE2°Ì¡Ë¡¢¥È¥ë¥³¡ÊE1°Ì¡Ë vs ¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡ÊD2°Ì¡Ë
9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë½à·è¾¡ 2»î¹ç
9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë3°Ì·èÄêÀï¡¢·è¾¡
