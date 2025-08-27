とろサ久保田＆相席・山添＆EXIT兼近、心の叫びが大爆発
27日放送のテレビ東京系バラエティー『あちこちオードリー』（毎週水曜 後11：06）では、とろサーモン久保田・相席スタート山添・EXIT兼近が来店し、大好評企画「自作自演ですが 反論してもイイですか？」を届ける。
【画像】『オードリーANN』沖縄で“通常回”イベント開催
日頃、自分とは違う意見を投げかけられても反論しにくい芸能人たちが、“自分で書き込んだ意見”に、自ら反論する前代未聞の企画。
山添は「何で会社でクラスで自分が溢れてるかを考えろ！」、兼近は「お前の想像しうる範囲の育ち方してないぞ」、若林は「収録は甘くないのだ」と呼びかける。
さらに濡れ衣騒動後の久保田は「顔の見えないお前たちに言いたい！考えるんだ！実際見たものを書け！」。架空のSNSコメント相手に全員が超絶ヒートアップし、心の叫びが大爆発する。
【画像】『オードリーANN』沖縄で“通常回”イベント開催
日頃、自分とは違う意見を投げかけられても反論しにくい芸能人たちが、“自分で書き込んだ意見”に、自ら反論する前代未聞の企画。
山添は「何で会社でクラスで自分が溢れてるかを考えろ！」、兼近は「お前の想像しうる範囲の育ち方してないぞ」、若林は「収録は甘くないのだ」と呼びかける。
さらに濡れ衣騒動後の久保田は「顔の見えないお前たちに言いたい！考えるんだ！実際見たものを書け！」。架空のSNSコメント相手に全員が超絶ヒートアップし、心の叫びが大爆発する。