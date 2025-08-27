¡È»²±¡ÁªÅêÉ¼¤Ï¼«Ì±¸õÊä¤Ë¡É¡Ä¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹´´Éô¤é¤¬½¾¶È°÷¤Ë»Ø¼¨¥á¥âÇÛÉÛ¤«¡¡Âçµ¬ÌÏÇã¼ý¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡Ö¶È³¦¤ÎÄãÌÂ¡×¡©¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
7·î¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤òÅöÁª¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢½¾¶È°÷¤Ë¸½¶â¤òÅÏ¤¹ÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤È´´Éô¤¢¤ï¤»¤Æ6¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÅ¦È¯¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¡×¡¡Á´¹ñ¤Î½ÐÅ¹¥¨¥ê¥¢ÃÏ¿Þ¡ÊHP¤è¤ê¡Ë
´´Éô¤é¤«¤é¡¢ÅêÉ¼¤ò»Ø¼¨¤¹¤ëÆâÍÆ¤Î¥á¥â¤¬³ÆÃÏ¤ÎÅ¹Ä¹¤ËÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸«ÊÖ¤ê¤Ï¡Ö»Ä¶ÈÂå¡×3000¡Á4000±ß?
»³·Á½ãºÚ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¼Ô¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤Î¸«ÊÖ¤ê¤ËÊó½·¤òÌóÂ«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¡×¤Î¼ÒÄ¹¤È´´Éô¹ç¤ï¤»¤Æ6¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¼Ô¤À¤Ã¤¿°¤Éô¶³µ×»á¤Ï¡¢Á´ÆüËÜÍ·µ»»ö¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤ÎÃÄÂÎ¤ÎÍý»öÄ¹¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤Ç½é¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÁÈ¿¥Æâ¸õÊä¡×¤È¤·¤Æ¡¢7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ËÈæÎãÂåÉ½¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°¤Éô»á¤ò½ä¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÇã¼ý»ö·ï¤Ï¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¸¡µó¿Í¿ô¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼ÒÄ¹¤È´´Éô¤é6¿Í¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÎÅ¹Ä¹¤é¤ËÂÐ¤·¡¢Web²ñµÄ¤Ç°¤Éô»á¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅêÉ¼¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥á¥â¤âÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°¤Éô»á¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡Ö»Ä¶ÈÂå¡×¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¡¢3000¡Á4000±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅêÉ¼¤·¤¿¾ÚÌÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î¼Ì¿¿¤â»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò½¸Ìó¤·¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¤é¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ã¶¹¾¡ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Çã¼ýÍÆµ¿¤ÈÈïÇã¼ýÍÆµ¿¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¡Ö3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
º£¤Î»þÂå¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¹½¿Þ¤ÎÇã¼ý¤¬¤Þ¤À¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤Þ¤¹¡£ÃÕÀÛ¤È¤¤¤¦¤«¡¢»¨¤È¤¤¤¦¤«¡£
ÂçÏÂÅÄÈþÈÁ¤µ¤ó:
¡ÖÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ì¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡È°µ¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¾Úµò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÅêÉ¼¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Î3000¡Á4000±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¤Ï¸Ä¿Í¼¡Âè¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¶âÁ¬¤ÇÇã¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤òº¬´´¤«¤éÊ¤¤¹¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÇØ·Ê¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤ÎÄãÌÂ? º£¸å¤ÎÁÜºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
»³·Á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÀµ¤òÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤ÎÄãÌÂ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ã¶È³¦¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡ä
¡ü2005Ç¯:Ìó35Ãû±ß¡Ê¥Ô¡¼¥¯»þ¡Ë
¡ü2023Ç¯:Ìó16Ãû±ß
¡ãÍ·µº¿Í¸ý¡ä¢¨1Ç¯´Ö¤Ë1²ó¤Ç¤â¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ò¤·¤¿¿Í
¡ü1983Ç¯:3140Ëü¿Í¡Ê¥Ô¡¼¥¯»þ¡Ë
¡ü2023Ç¯:660Ëü¿Í
½ÐÅµ:ÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô¡Ö¥ì¥¸¥ã¡¼Çò½ñ¡×
2023Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶È³¦¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¥Ô¡¼¥¯»þ¡Ê2005Ç¯¡Ë¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Ë¡¢Í·µº¿Í¸ý¤Ï¥Ô¡¼¥¯»þ¡Ê1983Ç¯¡Ë¤Î5Ê¬¤Î1¤Û¤É¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ±¹À¤µ¤ó¤Ë¶È³¦¿êÂà¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤òËÉ¤°¤¿¤á¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Î½Ð¶Ìµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¿Íµ¤¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¶È³¦¤«¤éÀ¯¼£²È¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Çµ¬À©¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¡¢ÁÈ¿¥¤Î°Õ¸«¤ò¹ñÀ¯¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÀ±¤µ¤ó¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÁÜºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ã¶¹ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¢§¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹Â¦¤¬¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¼«È¯Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¢§°¤Éô»á¤Î¿Ø±Ä¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹Â¦¤ËÆ¯¤¤«¤±¤¿¤Î¤«¡£¤³¤³¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°¤Éô»á¤ÏJNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¡ØÁªµó°ãÈ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÍûÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ï°ìÅÙÅÅÏÃ¤·¤¿¤¬²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¼ã¶¹ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö°¤Éô»áËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿Ø±Ä´´Éô¤¬Æ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ½èÈ³¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢°¤Éô»á¤Ïº£¸åÎ©¸õÊä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¶È³¦ÃÄÂÎ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤¤äÁÈ¿¥É¼¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤·¤Æíä°×¤È¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÎ¥¤ì¤ä¡Ö´ûÂ¸À¯ÅÞ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤è¤ê²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
ÂçÏÂÅÄÈþÈÁ¤µ¤ó:
¡ÖÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¿®Íê¤òÀäÂÐ¤Ë¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡Ö¶È³¦ÃÄÂÎ¤äÁÈ¿¥¤ò¸«¤ÆÀ¯¼£¤ò¤¹¤ëÅÞ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡¢¤Þ¤¿»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
==========
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÂçÏÂÅÄÈþÈÁ¤µ¤ó
ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È
²»³ÚÎÅË¡»Î¡¦»Ò¶¡¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä
ÂçÏÂÅÄàÓ¡¦²¬¹¾µ×Èþ»Ò¤ÎÄ¹½÷ 1»ù¤ÎÊì