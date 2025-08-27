『羅小黒戦記』10月放送決定でPV公開 吹替版キャストに佐倉綾音、潘めぐみ、鬼頭明里
アニメ『羅小黒戦記』が2025年10月より放送されることが決定した（※WEBシリーズの日本語吹替版）。あわせて日本版描き下ろしキービジュアル＆ティザーPVが公開された。
【動画】話題の中国アニメ！公開された『羅小黒戦記』PV
そして、アニメ『羅小黒戦記』の吹替版キャストには、花澤香菜・宮野真守に加えて、シャオヘイを拾い共に暮らすことになるシャオバイを佐倉綾音、田舎に暮らすシャオバイのいとこ・アゲンを潘めぐみ、シャオバイの親友でサブカルチャーをこよなく愛するシャンシンを鬼頭明里が演じる。
また、映画『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』は11月7日に日本語吹替版＆字幕版が同時公開される。
『羅小黒戦記（ロシャオヘイセンキ）』は中国のアニメ監督、MTJJ及び寒木春華(HMCH)スタジオが制作したアニメ作品。WEBアニメシリーズから劇場版が制作され異例の大ヒットとなり中国アニメを代表するアニメ作品にまで成長。2019年9月には、小規模ながら日本国内でも字幕版が公開され、業界関係者から称賛の声が多く寄せられた。
そして翌年、日本語吹替版がアニプレックス制作・配給として2020年11月7日より全国公開、半年に及ぶロングラン上映となった。現在中国本国では7/18より公開となる新作映画「羅小黒戦記２」の日本語吹替版は秋公開、そしてＷＥＢシリーズ「羅小黒戦記」もＴＶアニメとして日本語吹替版が2025年 maybeに放送予定となる。
