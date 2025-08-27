◇バレーボール女子世界選手権1次リーグH組 日本3−1セルビア（2025年8月27日 タイ）

バレーボール女子の世界選手権が27日、タイ・バンコクなどで行われ、1次リーグH組の日本（世界ランク4位）はセルビア（同8位）と対戦。3−1で勝利し、3戦全勝でH組1位突破を決めた。29日の決勝トーナメント1回戦でA組2位のタイ（同18位）と対戦する。

日本は第1セットを25−23で先取すると、第2セットもデュースの末に30−28でものにした。第3セットは23−25で落としたが、第4セットはリードを奪い、25−21で押し切った。チーム最多得点は石川の19得点で、和田も15得点の活躍を見せ、大会連覇中の女王セルビアを退けた。

フェルハト・アクバシュ監督就任後、新体制で初の公式戦となったネーションズリーグは4位。目標としていたメダル獲得を逃し、悔し涙を流した。世界選手権では2010年大会の銅メダル以来となる表彰台を目指す。

23日の初戦カメルーン戦は、ストレート勝利。25日のウクライナ戦は0−2から大逆転勝利を収めていた。