女優・内田有紀の妹であることを明かした澪奈（れいな＝２９）が１６日配信のＡＢＥＭＡ「ＮＯ ＭＡＫＥ」で特集されている。

１９歳のときにスカウトされ、２０１５年にデビュー。当初は東京を拠点にしていたが、２０２４年に実家のある静岡へと戻り、ローカルタレントとして活動してきたという。

番組では実家で姉妹の母（７２）を交えてインタビュー。母が、２人の過去について明かした。

母は、澪奈が芸能界入りする際の内田の気持ちについて「頑張ってほしいって気持ちと芸能界ってとても大変なので、有紀がとても苦労したから、そんな（苦労するって）分かっていることをわざわざさせなくてもいいのかなって彼女（内田）の中では複雑な思いがあったのかなと思います。応援したい気持ちとほんっとに大変だし、やめたほうがいいって思いが錯綜してたんじゃないかな。私はそう思います。多分していた」と代弁した。

澪奈が生まれた当時についても言及。内田はニッポン放送の２４時間ラジオに出演していたといい「虎ノ門（病院）がニッポン放送の近くだったのかな。とにかく（内田が）毎日きてくれましたね。『お猿さんみたい』『小さい』とかいって」と明かした。