気鋭のライトノベル作家とイラストレーターがタッグを組んだ、１話５分×４連作のショートアニメプロジェクト『週刊ラノベアニメ』。全12話のストーリーが後半に突入し、４作品ともに動きがあった第7話。そのハイライトをピックアップ！

■あいつ、部活やめたってよ。打ち込んできたスポーツを諦めた男子の心の内は――

奇しくも「怪我で部活をやめた」事実が鍵となり、リンクしていたのが『傷心タイムリープ』と『ファムファタル育成計画』の２作品だ。

二語十が原作・シリーズ構成・脚本を務める『傷心タイムリープ』第7話では、想いを寄せる男子の元へ、主人公・若菜（CV：高柳知葉）が走るシーンで幕を開ける。

その相手、和瀬（CV：坂田将吾）は足の怪我を抱えながらも陸上部でインターハイに向けて練習に打ち込んでいたはずだったが、6話ラストで「あいつ、一カ月前に部活やめただろ」と耳にして驚く若菜は、和瀬の待つカフェへ。

©ラノベアニメ製作委員会

「陸上部、辞めたって本当？」と聞く若菜に「ああ」と頷いた和瀬は、続けて「悪かった。若菜にはなんか、言えなかった。ずっと応援してくれてたから」と答える。

--けれど、若菜が本当に聞きたかったのはその話ではなく……。

©ラノベアニメ製作委員会

【TVer】「俺は親父みたいな人間だけにはなりたくない。一つの拠り所に固執して、それが無くなった途端ダメになるような、そんな人間には」と告げた和瀬に、若菜はある決断を！



原作・シリーズ構成を日向夏が努め、キャラクターデザインを桶乃かもくが務める『ファムファタル育成計画』では、熱心に走り込んで膝を痛めたぽっちゃり主人公・祐樹（CV：山下大輝）に、調理部の緋山あさぎ（CV：鈴城紗弓）があるアドバイスをする。新しいダイエットの助っ人として「私のほかにも誰か頼んだ方がいいと思う。できれば運動の専門家に」というのだ。

©ラノベアニメ製作委員会

情報通の友人・鈴木（CV：白井悠介）が「一人心当たりがいる」と勧めたのは、その日のクラス替えで祐樹と同じクラスになった元野球部の鏡基之（CV：熊谷健太郎）。親がスポーツドクターで、本人も自分の体調管理を厳しく行っていたらしい。

スポーツ特待生だった生徒が2年で祐樹と同じクラスになった理由とは…？

©ラノベアニメ製作委員会

【TVer】「鏡！俺の女装に付き合ってくれ！」と頭を下げる祐樹に、鏡の反応は！？ 鏡は仲間になってくれるのか？

■今日は1997年1月20日 そして明らかになった衝撃の事件名は……

記憶喪失の連続殺人事件容疑者である「俺」（CV：石川界人）が主人公の『Jack the Reaper』では、事件解決の糸口を探すため、警察署内で思いつく限りの手を試していく。

©ラノベアニメ製作委員会©ラノベアニメ製作委員会

作戦１から６、いずれも失敗。結局は黒い男に殺されて2時55分の取調室に戻ってしまう。

（結局ここに帰ってくるしかないのか…）

「知ってることを全部話してください」という小町（CV：本渡楓）に、俺は「その前に。今日って何年の何日？」と尋ねる。

小町「1997年の1月20日ですけど…」

俺「事件が起きたのは？」

小町「ええと、昨日なので1月19日ですね」

この話を皮切りに、次々に新たな事実が明らかになっていく。

矢継早は警察学校で俺と主席を争った関係で、主席を獲得したのは過去の俺だった。

そして今回の事件の名前も、担当刑事である主人公がつけたもの。

その名も「警察官連続殺人事件」だった――。

©ラノベアニメ製作委員会

【TVer】作戦２はベッドの下に隠れて「バレませんように」とお祈りする作戦！ ナイフを持った黒い男はフェイントを入れて主人公を惑わす！？

■弟王子はツンデレ？ 前世のプロデューサー経験で心を通わせてみせる！

©ラノベアニメ製作委員会

『マリー・アントワネットに転生したので全力でギロチンを回避します』第7話では、マリー・アントワネット（CV：ファイルーズあい）の誕生日祝いに歌とダンスを披露した3人の王子、ルイ（CV：増田俊樹）とシャルル（CV：土岐隼一）、スタニスラス（CV：大塚剛央）。

（それぞれ声のタイプが違うけどそこがいい！ なんて素晴らしいハーモニーなのかしら。もっとたくさんの人に聞いてほしい！）とマリーは大興奮。

後日、デュ・バリー夫人（CV：田澤茉純）と歓談していたマリーは、2月に国王の誕生日を祝う祝賀会が控えていることを知る。

スタニスラスを気にかける理由をデュ・バリー夫人に問われ、「できればスタニスラス様には心の底から歌うことを楽しんでいただきたいのです。気持ちが乗った方がいい声で歌えると思うので」と答えるマリー。

その瞬間、マリーは前世で熱中していたアイドル育成ゲームでプロデューサーとして「メンバーと心を通わせるにはどうしたらいいか」を考え抜いてプレイしていたことを思い出し――。

©ラノベアニメ製作委員会©ラノベアニメ製作委員会

【TVer】スタニスラス王子に「必ず歌っていただけるようにします！」とプロデューサー魂を燃やすマリー。どんなルートを選ぶ！？

ショートアニメ4本が連続で展開される『週刊ラノベアニメ』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠にて放送。TVerでも無料配信。

なお、この『週刊ラノベアニメ』第７話は、８月23日深夜に放送された。