◇セ・リーグ 中日3―0ヤクルト（2025年8月27日 バンテリンD）

まさに「忍者」だ！

中日・田中幹也が驚きの走塁で本拠地のファンを沸かせた。

3回に先制打。そして2―0の6回、先頭打者で右前打で出塁した。

ここで打席のブライトが三塁前への犠打を決めた。ヤクルトの三塁手・村上が前進して打球を処理。ここで投手のランバートがカバーに入らなかったことで、三塁ベースががら空きになった。

これを見て一塁走者の田中は二塁を回って一気に三塁を奪った。

試合後、田中は「僕の見間違いでなければ、ブライトさんが勝手にバントをしたんで（笑い）。結構ビックリしたけど、三塁ベースが空いていた。いけて良かった」

さらに足を見せつける。続く細川が四球で出塁して一、三塁。そしてボスラーの2球目、細川がスタートを切って二塁でアウトになった際に本塁へ。重盗で3点目を奪った。

「狙っていた。なんとか1点が入ったので良かった」と田中。

1メートル66の小兵。スタンドには「忍者」のプラカードも出るなど、その俊足は大きな武器だ。

8勝目を挙げ、一緒にお立ち台に上がった先発・大野も「この忍者、頼りになります！」と喜んだ。