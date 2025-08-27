◇プロ野球セ・リーグ 中日3-0ヤクルト(27日、バンテリンドーム)

大野雄大投手が7回無失点の好投で今季8勝目。また自身3年ぶりの100イニングへ到達しました。

この日先発のマウンドへ上がった大野投手。今季はここまで16試合に登板し7勝4敗、防御率2.32をマークしています。

初回は2アウトから四球を出しますが、後続を打ち取り順調な立ち上がりを見せます。しかし2回には1アウトから連打を浴び、ランナー1,2塁としますが、無失点に踏ん張ります。

すると3回を三者凡退に切って取ると、1点援護を受けた4回は先頭に安打を与えるもキッチリ抑えます。

5回からはテンポのいいピッチングで7回までを三者凡退に封じます。また打線はチェイビス選手が5回にソロアーチをたたき込み7回までに3点をリード。そして大野投手は7回を投げたところで降板。103球を投げ、被安打3、奪三振6、与四球1、無失点の好投でチームトップの8勝目。そのまま逃げ切った中日は連敗をストップ。

また試合前で93イニングを投げている36歳ベテランは、この日7回まで投げたことにより自身3年ぶりの100イニングに到達しました。