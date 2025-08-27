¹â´äÎË¡¢ÇÛ¿®¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTAKAIWA¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡½é¤È¤Ê¤ëBLUE NOTE PLACE¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤â
¡¡¹â´äÎË¤¬¡¢ÇÛ¿®¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTAKAIWA¡Ù¤ò9·î26Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§SANABAGUN.¤Ïº£¤¬°ìÈÖÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡¡¥Þ¥ó¥¹¥êー¥é¥¤¥Ö¥·¥êー¥º´°·ë¡ÈEight Seven¡É¥ì¥Ý¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢¹â´ä¤¬35ºÐ¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜÆü8·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¤Î¥ê¥êー¥¹µÇ°¥¹¥¿¥¸¥ªÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë²»³Ú¤ò°û¤ß¹þ¤ß¡¢É½¸½¤·¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢¹â´ä¤Î·ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡È¥¸¥ã¥º¡É¤ò½ä¤ê¡¢ÃËÀ¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ë²¦Æ»¤ò´Ó¤¤¤¿¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ËÁê±þ¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¡¢ËÜÆü¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥í¥¸¥£¥¿¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¹â´ä¤¬·É°¦¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥·¥Ê¥È¥é¤Î¡ÖMy Way¡×¡ÖOne For My Baby¡×¡¢¤µ¤é¤Ë1937Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØShall We Dance¡Ù¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡ÖThey Can¡Çt Take That Away from Me¡×¡¢Nujabes¤Ë¤è¤ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¡ÖLove Theme From Spartacus¡×¤Ê¤É¡¢±Ê¤¤ËÅÏ¤ê°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾¶Ê¤Î¥«¥Ðー¤â´Þ¤àÁ´11¶Ê¡£¹â´ä¤Î¥Ö¥ëー¥¹¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤òÅ»¤Ã¤¿Äã²»¥Ü¥¤¥¹¡¢¥¸¥ã¥º¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ø¤Î°¦¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡ËÜ¾ðÊó¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¹â´ä¤È¤·¤Æ¤Ï2024Ç¯6·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØJAZZ LIFE¡Ù¤¬Åìµþ ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¤Ë¤¢¤ëBLUE NOTE PLACE¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò´ð¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¹â´ä¤Î¥¸¥ã¥º¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¹½À®¤Ë¡£¤Ê¤ª¡¢¹â´ä¤¬BLUE NOTE PLACE¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë