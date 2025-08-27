¡Ú¥·¥ê¡¼¥º¹©¾ìË¬Ìä¡Û7HAM¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÆÚÆù¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥Ï¥à¡¦¥½¡¼¥»¡¼¥¸ÀìÌçÅ¹¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¤ÈÆÈ¼«ÇÛ¹ç¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤è¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§
¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¤Î¡Ö7HAM¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÆÚÆù¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥Ï¥à¡¦¥½¡¼¥»¡¼¥¸ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢µíÆù¤È·ÜÆù¡¢ÆÈ¼«ÇÛ¹ç¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥Ï¥à¡¦¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¤äÃæÅì¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤äÆù¤ÎÇÛ¹ç¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¸ÄÀË¤«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÌÅª¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥à¡¦¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¿¼¤¤É÷Ì£¤¬¤¢¤ë¡£¹©¾ì¤Ï¥Ï¥é¡¼¥ëÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤Ï¾®ÇäÅ¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯9·î¤Ë¤ÏÄ¾Çä½ê¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤òÃæ¿´¤ËÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÉý¹¤¤ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄÃæ¤é¤ß¤óÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ê¤é¤ß¤ó¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¹©¾ì¤ÎÁà¶È¤Ï2022Ç¯1·î¡£ÅÄÃæ¤é¤ß¤óÂåÉ½¼èÄùÌò(ê¤é¤ß¤ó¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¼èÄùÌò)¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥Ï¥à¡¦¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥¤¥é¥ó¤Ê¤É³¤³°¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¡¢³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¥Ï¥à¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¤½£¤äÃæÅì¤Ç¤â¥Ï¥à¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥Ï¥à¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é³¤³°¤Î¥Ï¥à¤òÆüËÜ¿Í¹¥¤ß¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¥Ï¥à¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¡¢7HAM¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡×(ÅÄÃæ»á)¤È¤¤¤¦¡£
Å¹Ì¾¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¼ª¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½¤Ç¹¬Ê¡¤ä¿ÀÀ»¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿ô»ú¤Î¡Ö7¡×¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÆÀ¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¡Ø7¡Ù¤Ï¡¢1½µ´Ö¤Î¼·Æü¤ä¼«Á³¤ÎÍ×ÁÇ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¡¢À¸Ì¿¤Î½Û´Ä¤ä¼«Á³¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î°ÕÌ£¤¬¡¢·ò¹¯¡¢½ã¿è¤µ¡¢³×¿·¤ò¿©¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÅö¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¯³Ø¤È°ìÃ×¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø7HAM¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÊ¼Á¡¢·ò¹¯¡¢¿®Íê¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(ÅÄÃæ»á)¡£
ÆüËÜ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¥Ï¥à¡¦¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¼ç¤ËÄ«¿©¤äÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥µ¥é¥À¤ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Î¶ñºà¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢7HAM¤¬¤Ä¤¯¤ë¥Ï¥à¡¦¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¡Ö¥â¥ë¥¿¥Ç¥Ã¥é¡×(¥Ü¥í¥Ë¥¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸)¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ¾ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¶á¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¤ÈÉ¡¤ËÈ´¤±¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢À¸¥Ï¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Û¤«¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¾Æ¤¤¤Æ¥Ñ¥ó¤Ë¶´¤ó¤À¤ê¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Î¶ñºà¤ä¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Ëº®¤¼¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯»È¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£³Æ¹ñ¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¸ý¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æù¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÇÛ¹ç¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤À¤±¤·¤«¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ï¥à¡×
¾¦ÉÊ¤Ï¥Ï¥à¤Ç9¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ç3¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¹ç·×12¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢µíÆù¥á¥¤¥ó¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë±öÄÒ¤±Æù¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ï¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µíÆù¤¬80%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥¸¥ã¥ó¥Ü80%¡×¡¢·ÜÆù¤Î½À¤é¤«¤µ¤ÈµíÆù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¥Á¥¥ó¥Ó¡¼¥Õ¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ë¡¢¾®¤µ¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Ë¥ó¥¸¥ó¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ï¥à¡×¡¢±öÄÒ¤±¤Ë¤·¤¿µíÆù¤È·Ü¤â¤âÆù¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î5¤Ä¤¬¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢·ÜÆù¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¿©´¶¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¡£Â¿¤á¤ÎÌý¤ò»È¤¤¡¢ÍÈ¤²¾Æ¤¤Î¤è¤¦¤Ë¼å²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼þ¤ê¤¬¥«¥ê¥Ã¤È¡¢Ãæ¿È¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢º®¤¼¤ëÁ°¤ÎÀ¸ÃÏ¤È±ö¤»¤Æù¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ìÆÈ¼«¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤ÇÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÀ½Â¤¤¹¤ë¼ê´Ö¤ÏÈó¾ï¤Ë¤«¤«¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÈÇÛ¹ç¡¢Æù¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¹Í¤¨È´¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¾¦ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ï¹á¤ê¤ÎÌò³ä¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×(ÁíÌ³Éô¡¦¿¹²¬ºÚ·î»á)¤È¼«¿®¤ò¹þ¤á¤ë¡£¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤ª¤è¤Ó¹ñÆâ¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢»î¹Ôºø¸í¤È²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£ÃÜÆù¸¶ÎÁ¤Ï¥Ï¥é¡¼¥ëÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¹ñ»º¡¦Í¢Æþ¤ÎÁÐÊý¤ò»È¤¦¤¬¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¼ïÎà¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»ÅÆþ¤ìÀè¤òÃµ¤¹¤Î¤ËÈó¾ï¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ï¥é¡¼¥ëÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤«¤éÊñÁõ¡¢È¯Á÷¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¡Ò1¡Ó
¾¦ÉÊ¤Ï¼ç¤Ë¥Ï¥é¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¾®ÇäÅ¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢22Ç¯9·î¤ËÄ¾Çä½ê¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏÎÌ¤êÇä¤ê¤Î¤Û¤«»î¿©¤â¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹¥¤ß¤Î¾¦ÉÊ¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÍèÅ¹µÒ¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ï¹¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤äÉ×ÉØ¤ÇÍèÅ¹¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥Ï¥é¡¼¥ëÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤«¤éÊñÁõ¡¢È¯Á÷¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¡Ò2¡Ó
¡ÖÅö½é¤ÏÆÚÆù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ï¥é¡¼¥ë¥Õ¡¼¥É¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÉ÷Ì£¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é¡¢°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ª¼ò¤È¤ÎÁêÀ¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥é¡¼¥ëÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·ò¹¯¤ä°ÂÁ´¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Öº£¸å¤ÏÉ´²ßÅ¹¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¸þ¤±¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡£¥·¥§¥Õ¤ä¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É¤Ë7HAM¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢»î¿©²ñ¤Ê¤É¤â³«¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅÄÃæ»á¡£
¸½ºß¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï1¥«·îÅö¤¿¤ê200¡Á300ÔÄøÅÙ¤À¤¬¡¢ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï2Àétµ¬ÌÏ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¡£9·î¤Ë¤ÏÍÓÆù¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¥à¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£
[Å¹ÊÞ³µÍ×]½»½ê:¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»ÔÅìÇð¥±Ã«6-22-6¥á¥¾¥óÁêÌÏÂçÄÍ1³¬¡¢TEL:046-283-0229¡¢FAX:046-283-8726¡¢¼õÉÕ»þ´Ö:¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å7»þ¡£
¡ÒÃÜ»ºÆüÊó 8·î27ÆüÉÕ¡Ó