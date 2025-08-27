CLAN QUEEN新曲「MONOPOLY」配信リリース決定！ジャケット写真公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

CLAN QUEENが、9月3日に新曲「MONOPOLY」を配信リリースすることが決定した。

■ツアー追加公演でサプライズ披露された新曲「MONOPOLY」

「MONOPOLY」は、全公演チケット完売にて先日終了した『2nd ONE MAN TOUR “NEBULA”』の追加公演、KT Zepp Yokohama公演にてサプライズで披露された。

サーカスのような煌びやかさの中に、暗く危うさの漂う雰囲気が蔓延するCLAN QUEENらしさの詰め込まれた楽曲で、何をやっても満たされない渇きを感じさせる歌詞とは裏腹に、ハイパーポップを取り込んだオルタナティブで華やかなアレンジにより、スリリングで危ういサウンドに仕上がっている。

配信ジャケットは、キタニタツヤの作品/ツアービジュアルを手がけ、水曜日のカンパネラなど数多くのアーティストの作品にも参加するクワハラヨシユキとの初タッグで制作された。

CLAN QUEENは、11月・12月に東阪で『2MAN LIVE”MIRAGRAM”』を開催。11月29日 KT Zepp YOKOHAMA公演にはTHE ORAL CIGARETTES、12月5日 大阪ゴリラホール公演にはyamaが出演する。チケットは、『2nd ONE MAN TOUR “NEBULA”』来場者対象の先行、そして一般の人も応募できるローチケ・プレリクエスト先行がスタートしている。

■リリース情報

2025.09.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「MONOPOLY」

■関連リンク

CLAN QUEEN OFFICIAL SITE

https://www.clanqueen.jp/

■CLAN QUEEN「MONOPOLY」ジャケット写真