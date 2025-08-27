映画監督の山田洋次氏（９３）が２７日、都内で行われた「男はつらいよ」ファン感謝祭に俳優・笹野高史（７７）らと出席した。

シリーズの１２作品に出演している笹野は、舞台に最後に登場した山田監督を見て「監督といらっしゃると、いつダメ出しがくるかとヒヤヒヤしております」と言い、１１月公開の山田監督９１作目の「ＴＯＫＹＯタクシー」でも出演している笹野は「ＴＯＫＹＯタクシーでもしかられておりまして、ずっと、しかられております。私、７７歳ですよ。よその現場では最年長だったりするので、しかられるのはないんですけど、この年になってもしかられても顔が笑っていたので、この年でしかられる監督はいないもので、ニコニコ笑っちゃってるんですよね」と振り返った。

作品に起用する山田氏は「こういう俳優さんがいるのはありがたいことです。あの人がいい、この人がいいと考えて、その場に笹野さんがいいなと思うんです。渥美（清）さんにも言われたんですよ。笹野って面白いよってね」と、多くの作品に抜てきした理由を明かし、笹野は「生まれ変わったら第１作から出たい」と頭を下げた。