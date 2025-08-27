「毎年ほぼ全色買い揃えてる」って！【GU】美シルエット & 楽ちん♡「新作スカート」

おしゃれさんから毎年高い支持を集める【GU（ジーユー）】の名品スカートが、今年も新たなカラー展開でお目見えしました。GUスタッフさんも毎年注目しているという美シルエットのスカートは、カットソー素材 & ゴムウエストで気負わず楽に穿けるのが大きな魅力。秋を見据えた着回しコーデとともに紹介するので、ぜひ秋コーデの予習として参考にしてみて。

気楽にヘビロテできる美シルエットのフレアスカート

【GU】「カットソーフレアスカートQ」\2,990（税込）

気負わず穿けるカットソー素材を美シルエットに仕上げたGUの名品フレアスカート。縦の切り替えが、裾にかけて優雅に広がるフレアシルエットをよりきれいに引き立てています。締め付け感を抑えたゴムウエストながら、前部分はすっきりとしているので着膨れして見えにくいのも嬉しいポイントです。

なだらかに広がるラインがエレガントなムードを演出

こちらの商品は、GUスタッフKumikoさんも「毎年ほぼ全色買い揃えるほど大好きな商品です」とラブコール。腰まわりはコンパクトに、裾にかけてふわりと広がる下重心のシルエットは、穿くだけでコーデにエレガントなムードを演出してくれそう。色で主張しないナチュラルカラーのワントーンコーデには、鮮やかな色味のカーディガンで華やかさをプラスして。

ラフなスウェットトップスもワンツーで女性らしく

ラフでマニッシュな雰囲気のスウェットプルオーバーは、フレアスカートと合わせればグッと女性らしい着こなしへと着地。ブラックのロングスカートでもカジュアルなカットソー素材のおかげで気取った印象になりすぎず、モード感漂うカジュアルコーデとしてデイリーに楽しめます。上下ともにたっぷりと分量がある分、足元もボリュームのあるシューズを合わせると好バランス。

鮮やかな赤の強さを和らげる旬のダークブラウン

今回新作としてリリースされたのは、ナチュラル・ブラック・ダークブラウンの3色。ブラウン系カラーが大きな注目を集めているこの秋、プチプラで試せるこのスカートが重宝するかも。目を引く華やかな赤のトップスも、黒より色味がマイルドなダークブラウンのスカートとなら柔らかな雰囲気で取り入れやすくなるので、ぜひ真似してみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ