今回ご紹介するのは、大好きな柴犬さんを追いかける甘えん坊猫ちゃんの姿です。スリスリ甘える姿が可愛い猫ちゃんと、そんな猫ちゃんを優しく見守る柴犬さんの様子は1.9万回以上再生され、「いい光景ですね」「素敵な笑顔ありがとうね。」などのコメントが集まりました。

【動画：大好きな同居犬が他の部屋に移動したら、ネコが…】

みんなのリーダーリキ君

YouTubeチャンネル『R村の柴ねこ』では、みんなのリーダーでありパパ的存在の柴犬「リキ」君と、個性豊かな猫ちゃんたちの日常の様子が投稿されています。ある日の投稿では、猫ちゃんたちが次から次へとお部屋を大移動する様子が。

猫ちゃんたちに続いて登場したのが、リーダーのリキ君です。リキ君は、猫ちゃんたちが移動すると見守りを始めるのだそう。遊んだりくつろいだりする猫ちゃんたちを優しい笑顔で見守るリキ君は、とても幸せそうな様子だったのだと言います。

リキ君から離れたくないリサちゃん

そんなリキ君のことが大好きなのが、甘えん坊の女の子「リサ」ちゃんです。リサちゃんはリキ君の姿を見つけると急いで駆け寄ってきて、頭や身体をスリスリとこすり付けたり、リキ君のそばでくつろいだりして甘えたのだそう。リキ君も、甘えられて嬉しそうな様子だったのだそうです。

しばらくしてリキ君がお部屋から移動すると、そばから離れたくないリサちゃんがすかさず後を追いかけたのだとか。のんびりくつろぐリキ君の隣で「ふみふみ」をはじめたというリサちゃん。健気で甘えん坊な様子がとっても可愛いです。

みんなでリラックスモード

一方、見守りを終えたリキ君は幸せそうな寝顔で夢の中へ…。実はリキ君は猫ちゃんたちがそばにいると緊張していたそうなのですが、最近はとてもリラックスできるようになったのだとか。安心した様子で眠るリキ君の可愛い寝顔に癒されます。

そんなリキ君とリサちゃんの様子を、麦わら猫の「リタ」ちゃんもマイペースにくつろぎながら見守っていたのだそうです。「R村」のみんなが穏やかでリラックスして過ごす様子を見て、心が温まりました。これからも仲良く幸せに暮らしていってほしいです。

この投稿に癒されたユーザーたちからは、「何処まででもリキパパに付いてくるリサちゃんが可愛い～」「リキパパに必死で寄り添う可愛さ❤」「リキパパも、リサちゃんに甘えられて喜んでいるのがまた微笑ましい」「リキの寝姿、超かわいい」「リタちゃん目線だとさぞ微笑ましい絵だったんだろうね」「今日もR村は平和な時が流れていますね。」など多くのコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『R村の柴ねこ』では、他にもほっこり心温まる日常の様子がたくさん投稿されていますよ！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」さま

執筆：MIZ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。