《大容量》300本入りってどんだけーーーッ！！！【コストコ】パケも可愛い♡「日用品」

【コストコ】でお買い物をするなら、食品のみならず「日用品」のチェックもお忘れなく。大容量でまとめ買いにもぴったりな商品が揃っている様子。その中には300本入りという驚きの大容量を誇る商品まであるのだとか！ 今回はフロス・香り付けビーズ・柔軟剤など、パッケージも可愛い日用品をご紹介します。

300本入りで気兼ねなく使える！「プラッカーズ・デンタルフロス」

隙間の歯垢除去に使える便利なフロス。模様があしらわれたパッケージがとってもキュートです。インスタグラマー@costco_msanさんによると「300本入り」という驚きの大容量で、毎日気兼ねなく使えそう。袋は便利なジッパー付きで保存しやすさもバッチリ。こちらは「大人用」「子供用」がそれぞれラインナップしているようです。

柔軟成分入りが嬉しい！「アフューム 香り付け専用ビーズ」

洗濯物の香り付けに使えるこちらのビーズ。公式サイトいわく「柔軟成分入りで、静電気を防ぎ柔らか仕上げ」になるらしく、2役を兼ね備えた使い勝手の良さがうかがえます。1ボトルに「1kg」入った大容量で、まとめ買いにもうってつけ。スリムなフォルムのボトルに、鮮やかな色味が映える可愛いパッケージ。香りに癒されたい時に使ってみてはいかがでしょうか。

便利な持ち手付きの「LAVOIR パフュームヴィーガン柔軟剤 プルメリア & ガイアック」

淡いイエローに、お花がワンポイントになった可愛らしいパッケージ。こちらは4Lも入っている大容量のボトル入り柔軟剤です。インスタグラマー@monmon.121さんによれば「100%ヴィーガン成分」なうえに「肌への非刺激テスト済み」らしく、安心して使えそう。便利な持ち手付きで扱いやすいのも嬉しいポイントです。

洗剤と柔軟剤がこれ1つでOK！？「アフューム アモーレ ジェルマジックボール」

@costco_msanさんが「洗剤と柔軟剤の役割を１粒で担ってくれる」と語る便利なこちら。「120粒入り」と負けず劣らずの大容量で、ストックしておくといざという時に頼りになりそうです。コロンとした丸いフォルムに、白 × ピンクが映えるパッケージがキュート。公式サイトによれば「色落ち防止衣類の色あせや色移りを防ぎ」と、大切な衣類の洗濯にうってつけのようです。

