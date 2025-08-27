神戸市中央区のマンションで住人の会社員片山恵さん（２４）が刺殺された事件で、谷本将志容疑者（３５）とみられる男が事件３日前の１７日、別の女性の後をつけ、同区内のマンションに入る姿が防犯カメラに記録されていたことが、捜査関係者への取材でわかった。

兵庫県警は、この日から狙う女性を探していた可能性があるとみている。

捜査関係者によると、女性の県警への説明では、１７日午後１０時頃、女性はマンションのオートロックを解除して中に入った後、見知らぬ男が背後から入ってきたことに気付いた。不審に思って奥のスペースでやり過ごしているうちに、男は立ち去ったという。

谷本容疑者は夏季休暇を取り始めた１７日から神戸市を訪れていた。

女性は、谷本容疑者が２２日に逮捕された後、侵入の手口などが似ていることから県警に情報提供。県警がマンションの防犯カメラ映像を調べたところ、女性の後に続いて入った男は谷本容疑者と酷似していた。マンションは谷本容疑者が宿泊していたホテルの近くだった。

県警は２７日、谷本容疑者が住んでいた東京都新宿区の運送会社の社員寮の部屋を捜索した。