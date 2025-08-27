保護団体のメンバーの方が住むマンションの入り口で、「おうちに入れて」と甘えてきた野良猫を保護した時の様子を収めた動画がYouTubeに投稿されました。動画は記事執筆時点で6.4万再生されるなど注目を集め、新たな家族から愛情をたっぷり受ける様子に「幸せになってね」「本当に良かった」との声が上がっています。

「おうちに入れて」と甘えてきた猫

とある日、『動物愛護団体キーテイル』で活動をされているメンバー・なつさんのマンションの入り口に1匹の野良猫がやってきたといいます。猫はとても人懐こい性格のようで、雨で濡れた体を一生懸命すり寄せて甘えてきたのだとか。

さすがに放って帰ることはできず、しばらく悩んだ結果、野良猫改め「美雨」ちゃんを保護することにしたといいます。警察に届け出たものの飼い主からの連絡はなく、地域猫の情報もなかったそうです。

新たな家族は美雨ちゃんにメロメロ

時には体調が悪い他の保護猫さんに寄り添ってあげるなど、心優しい面も併せ持つ美雨ちゃんに、里親希望者さんが現れたといいます。

トライアルをする中で、美雨ちゃんの甘えん坊っぷりに家族みんながメロメロになっていたそう。手作りベッドを用意してくれたり愛情をたっぷり注いでくれるなど、美雨ちゃんにとって最高の環境での生活が始まったのです。

新しい家族の元で暮らし始めて1ヶ月が経つ頃には、すっかりお家の子になっていたといいます。

安心して甘えられる環境へ

キーテイルのなつさんが出会った頃には、ひとりぼっちでポツンと佇んでいたという美雨ちゃん。トライアルを経て正式譲渡されてからは、安心できるお家で家族からの愛情をひとり占めできているそうです。

これまでひとりぼっちだった分、たくさん甘えてたくさん幸せになってもらいたいと願うばかりです。

動画には、「優しい里親様と一緒に元気に過ごして幸せな猫生を送ってね」「あなたと家族になれてお家の人も最高に幸せだと思ってるよ。」「美雨ちゃんも、飼ってもらえることを望んでいたと思います」「こんな良い子は幸せにならないとですね！」といったコメントが寄せられました。

キーテイルの代表さんが運営するYouTubeチャンネル「人生はねこだらけ【動物愛護団体キーテイル代表チャンネル】」では、美雨ちゃん保護時の様子を見ることができます。他にも、活動を通して出会ってきた猫さんたちの記録も投稿されています。

