フリーアナウンサー・白戸ゆめの（29）がこのほど、自身のXを更新。“アナウンサー界No.1”とも称されるスタイルを発揮した姿を披露した。



【写真】やばい、抜群すぎるスタイル No.1の呼び声は伊達じゃない！

白戸アナは24日の投稿で「おはよう FLASH のデジタル写真集 大容量の内容をちらっと」と記し、自身のデジタル写真集「Ray of sunshine」（光文社）のカットを公開。透明感あふれるバストを大胆に披露し、美麗さ際立つ姿を見せた。



この投稿にファンからは「素晴らしい」「めっちゃキレイですよ」「ギャップハンパない！」「透明感」「ヤバい 女神すぎー」「ゆめのお姉さま美しい」などのコメントが寄せられた。



白戸アナは慶應義塾大学を卒業後、2018年にKSB瀬戸内海放送に入社。2021年9月に退社し、フリーアナウンサーに転身した。現在はFM NACK5「N-FIELD」のパーソナリティーなどを担当。グラビアでの活躍も目立ち、写真週刊誌「FLASH」8月19日発売号では、表紙・巻頭を飾った。



（よろず～ニュース編集部）