大島優子、秋元才加＆宮澤佐江との“心友トリオ”SHOTにファン大感激「あの頃のチームK」「素敵な友情」

8月27日、大島優子がInstagramを更新した。

【写真】サプライズ出演した際のステージSHOTなども公開

大島は、自身のInstagramアカウントにて、「佐江ちゃんのファーストライヴを観に行かせていただきました」と、かつてAKB48として共に活動した宮澤佐江が8月24日に開催した『SAE MIYAZAWA FIRST LIVE「SUNFLOWER」』について切り出すと、「さらには、8/13がお誕生日だったこともあり、お祝いを兼ねてサプライズ出演もしちゃいました」と報告。

続けて、「佐江ちゃん喜んでくれてよかったー」「ファーストライヴは佐江ちゃんが考えたセトリがおもしろいわ、夏盛り盛りの選曲で清々しいわ、ファンの方の嬉しそうな様子を見れて私も勝手に嬉しくなっちゃうわ、で 最高の時間でした」とライブの感想を綴った。

そして、「隣に座っていたSayaka AkimotoはOvertureがかかるなり、涙して笑って涙してって忙しそうでした笑」と当日は同じく元AKB48の秋元才加が一緒にいたことを明かすと、サプライズ出演した際のステージの写真や、楽屋で撮影したと思われる宮澤・秋元との3ショットを公開しつつ、「改めてお誕生日おめでとう、そしてファーストライヴお疲れ様でした」と締めくくっていた。

この投稿に対し、ファンからは、「嘘みたい、嬉しすぎる！」「幸せ空間ありがとうございます！！」「本当に素敵な友情」「あの頃のチームK」「いつまでも変わらない可愛さ」「心友トリオ永遠なれっ」など、多くの反響が寄せられている。

かつてAKB48の人気メンバーとして活躍した大島は、グループ内では秋元・宮澤と共にチームKに所属し、“心友トリオ”として仲睦まじい様子を見せていた。グループ卒業後は女優として活動しており、私生活では俳優・林遣都と結婚し、現在は2児の母。