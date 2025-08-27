¶ìÀï¤ÎÇØ·Ê¤ËÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂæÆ¬¡Ä¡ÈÆü¤Î´Ý²ÈÅÅ¡ÉÉü³è¤Î¥«¥®¤Ï¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡×¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡ª¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
ÆüËÜ¤Î²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¶¯¤ß¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢
¤ä¤Ï¤ê¡Öµ»½ÑÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤Î¡È²ÈÅÅ¶È³¦¤ÎÀªÎÏ¿Þ¡É¤¬·àÅª¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶Ã¤¯¤Ù¤¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿ Ãæ¹ñÀ½¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡
ÆüËÜ¤Î²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï²ÈÅÅ¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤?
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÆüËÜ¤Î²ÈÅÅ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëµ»½ÑÎÏ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
ÆüËÜ¤¬À¤³¦½é¤À¤Ã¤¿µ»½Ñ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥·¥ã¡¼¥×¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ÅÅÂî¡×¤ä¡ÖÊÉ³Ý¤±¥Æ¥ì¥Ó¡×¡¢¥½¥Ë¡¼¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¡×¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡Ö¼ê¤Ö¤ìÊäÀµÉÕ¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¡×¤ä¡ÖÊÝ²¹µ¡Ç½ÉÕ¤¿æÈÓ´ï¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
TBSÊóÆ»¶É·ÐºÑÉô¡¡´ä°æ¹¨¶Ç µ¼Ô:
º£¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï²ÈÅÅ¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¡¼¥×¤Ïµµ»³¹©¾ì¤ò½Ì¾®¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¸þ¤±¤Î±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ëÀ¸»º¤«¤éÅ±Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Ë¡¼¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¥Æ¥ì¥Ó»ö¶ÈÅ±Âà¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2021Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢20Âå¤Î¤ª¤è¤½È¾Ê¬¤¬¡Ö¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¼«ÂÎ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¶ÈÀÓ¤Î°²½¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
TBSÊóÆ»¶É·ÐºÑÉô¡¡´ä°æ¹¨¶Ç µ¼Ô:
Âç¤¤¯¤ÏÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂæÆ¬¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤Ç¤¹¡£´¥Áçµ¡Ç½¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤·¤ï¥±¥¢Ã¦¿å¤Ê¤É¤ÎºÇÄã¸Â¤Îµ¡Ç½¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï7Ëü8000±ß¤ÈÈæ³ÓÅª¤ª°Â¤¤ÃÍÃÊ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£¡¢À¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤Î¡ÖRoborock¡×¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤ªÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥«¥á¥é¤È¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¾ã³²Êª¤òÈò¤±¤ÆÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¿å¿¡¤µ¡Ç½¤â¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¤é¥Ö¥é¥·¤Ç¾²¤òÀ¶ÁÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÊº¹¤â¼«Ê¬¤ÇÅÐ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«¸ÊÀö¾ô¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï28Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬º£Ãæ¹ñ¤«¤é¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
°Â¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤ä¡¢¹â¤¯¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ëÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î²ÈÅÅ¡¢¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÂçÏÂÅÄÈþÈÁ¤µ¤ó:
²ÈÅÅ¤ÏÄ¹¤¯»È¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ËÁ¸±¤Ç¤¤º¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Éü³è¤Î¥«¥®¤Ï¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÆüËÜ¤Î²ÈÅÅ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÀ¤³¦¤«¤éÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É·ÐºÑÉô¡¡´ä°æ¹¨¶Ç µ¼Ô:
¤ä¤Ï¤êÉü³è¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×¤Ç¤¹¡£¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤È¤Ï¡¢´ûÂ¸µ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ËÃíÎÏ¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸åÈ¯¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ë¸å¤ì¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö¥¬¥é¥±¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤â·Ò¤¬¤ëµ¡Ç½¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦¤Ç¤ÏiPhone¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËiPhone¤¬ÉáµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¡×¤ÏCD¤ò³°½ÐÀè¤Ç¤âÊ¹¤±¤ë¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç²è´üÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÀ¤³¦¤Ç¤ÏiPod¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤òµ¡³£¤ËÆþ¤ì¤Æ³°¤ÇÊ¹¤¯¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ºÇ½é¤ÏÆüËÜ¤¬ÎÉ¤¤À½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀË¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»ä¤âÀµÄ¾¡¢¥¬¥é¥±¡¼¤ÏÆó¤Ä¤ËÀÞ¤ë·Á¤Î¤â¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÁ°¤Î·Á¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÆüËÜ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤âÉôÉÊ¤ÏÆüËÜ¤¬¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢»ý¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ç¤âÉôÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆüËÜ¤¬¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯¤ß¤ò¤¦¤Þ¤¯¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÂçÏÂÅÄÈþÈÁ¤µ¤ó:
¤Ç¤â¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö0¡×¤«¤é¡Ö1¡×¤òºî¤ë¤³¤È
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÆüËÜ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹²½¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ç¥·¥§¥¢¤ò¼è¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤«¤é¡¢¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¤¹¤ëÀ¤³¦¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢Å¾´¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
TBSÊóÆ»¶É·ÐºÑÉô¡¡´ä°æ¹¨¶Ç µ¼Ô:
º£¸å¤Ï¡Ö0¡×¤«¤é¡Ö1¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Çö·¿¥Æ¥ì¥Ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï³§¤µ¤óÈó¾ï¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤Ï¡Ö¤É¤ì¤Û¤ÉÇö¤¯¤¹¤ë¤«¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤«¤Ë¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤ÎÇö·¿¥Æ¥ì¥Ó¤òºî¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤¬»×¤¦¶Ã¤¡¢¤½¤·¤Æ³×¿·Åª¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¤¬º£¸åµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
´ä°æµ¼Ô¤ÏÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤ò¼èºà¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀè¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤Êý¸þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
TBSÊóÆ»¶É·ÐºÑÉô¡¡´ä°æ¹¨¶Ç µ¼Ô:
³Æ¼Ò¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Àè¤Û¤É¤ÎÃæ¹ñ´ë¶È¤Î¤è¤¦¤ËÂæÆ¬¤¹¤ë¡Ö°Â¤µ¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ïº£¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ò¤¤¤«¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£²Á³Ê¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢°Â¿´¤È¹â²Á³ÊÂÓ¤Ç¼Á¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¹Í¤¨¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
°Â¿´¤ä¿®ÍêÀ¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢À¤³¦¤Ç¤âº£¡¢¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÂçÏÂÅÄÈþÈÁ¤µ¤ó:
°Â¤¤¤«¤éÎÉ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¹¤´¤¯¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤ËÄ¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
==========
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
´ä°æ¹¨¶Ç
TBSÊóÆ»¶É·ÐºÑÉô ¼«Æ°¼Ö¡¦½Å¹©¡¦ÅÅµ¡Ã´Åö
´ØÀÇ±Æ¶Á¤òÉý¹¤¯¼èºà ½µËö¤Ï°¦¼Ö¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö
ÂçÏÂÅÄÈþÈÁ¤µ¤ó
ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È
²»³ÚÎÅË¡»Î¡¦»Ò¶¡¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä
ÂçÏÂÅÄàÓ¡¦²¬¹¾µ×Èþ»Ò¤ÎÄ¹½÷ 1»ù¤ÎÊì