「きなこ」と初めて出会った日

YouTubeチャンネル「うちのこ きなこもち」の投稿主さんは、「きなこ」ちゃん、「おもち」ちゃんという2匹のチワワと暮らしています。今回は、きなこちゃんとの出会いのエピソードについて紹介されていました。

当時飼い始めたウサギの『モコ』ちゃんのご飯を買いに行ったときのこと。そこにいたのが、きなこちゃんでした。他の子犬より一回り大きかったきなこちゃんは、生後6ヶ月。なかなか家族が決まらず、もう少ししたらまた別のペットショップに移動すると説明されたそうです。

そんなきなこちゃんを不憫に思った投稿主さんは、4日連続で会いに行ったそう。

みるみる家族に馴染んでいく

もともと、保護猫を飼うことを検討していたという投稿主さん。しかし、直前に猫アレルギーが発覚し、諦めたという過去があるのだそうです。保護動物を迎えることに強い拘りがあった投稿主さんですが、売れ残ったわんこを迎えることもひとつの保護だとの答えに至ったそう。

こうして家族になったきなこちゃんは、最初こそ緊張していたものの、すぐに家族に馴染みました。懸念していたモコちゃんとの相性もよく、リラックスしてスヤスヤ眠る姿に「絶対に幸せにしてあげよう」と決意したといいます。

犬との出会いで人生が一変

そのあと、妹の「おもち」ちゃんも迎えることになり、さらににぎやかな家族に。きなこちゃんとの出会いがアウトドアやキャンプを始めるきっかけとなり、毎日の暮らしが一変したといいます。

売れ残りから幸せな犬生へと変わったきなこちゃんに、すっかりおでかけ好きになったという投稿主さん。ひとつの出会いが、家族の運命を大きく変えたのかもしれませんね。

この投稿には「優しい目をしてますね」「めぐり会えてよかったね」「たくさんの幸せと笑顔溢れる毎日が送れますように」といったコメントが寄せられています。

