映画監督の山田洋次（９３）と俳優の笹野高史（７７）が２７日、都内で行われた映画「男はつらいよ」ファン感謝祭イベントに出席した。

山田監督は「今日が第１作の封切りの日（１９６９年８月２７日）だそうなんだけれど、忘れてしまうくらい遠い遠い昔のことになってしまいました」としみじみ。

作品について「ああいう人間たちを描きたかった。絵描きが絵を描くことや、音楽家が演奏する気持ちと同じなんじゃないかな。僕にとっては楽しい面白い仕事。でも作ってるうちにきつくなってきたりする。そういう矛盾を感じながら作っています」と語った。

イベントでは最新作「ＴＯＫＹＯタクシー」（１１月２１日公開）にちなんだトークも展開された。

「ＴＯＫＹＯタクシーに寅さんが乗ったら？」の質問に、山田監督は「考えただけでうれしくなっちゃうね。寅さんは一日乗り回して、お金を払えないわね。どうするんだろうね」とうれしそうに語った。

寅さんシリーズ１２本に出演し、「生まれ変わったら、第１作から出たい」と語る笹野はＴＯＫＹＯタクシーにも出演。

「『ＴＯＫＹＯタクシー』でも叱られました。（昔から）ずっと叱られております。私７７歳ですよ。よその現場だと最年長で叱られることなんてないんです」というが、「この年で怒られるのがうれしかった。叱ってくれる監督がいるってなんて幸せなんだろう」と笑顔だった。