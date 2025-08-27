夫は“おやつ泥棒”。子どもの分まで食べないで！その食い意地に、もう我慢の限界【ママリ】
子ども用の食べ物や飲み物を欲しがる夫…
子どものために買ってある、ジュースやヨーグルトなどを「これ食っていい？」って言ってくる旦那が無理です。
わざわざ冷蔵庫の中に(子ども用)って書いたボックス置いて、その中にしまっているのに。
なくなると困るから補充していつも何かしら入ってる状態にしてるのに。
今朝それを注意したら、なくなったら買ってくる、とか言ってましたけど、平日の朝に買ってくるなんてありえないし、そもそもそこを覗くこと自体が卑しくて無理です。
食に貪欲でドン引きです。気持ち悪い。
出典：
qa.mamari.jp
子ども用としっかり書いてストックしているのに、それを食べようとする夫にドン引きしてしまったという投稿者ママ。子どもの分をわざわざ横取りしてまで食べたいのなら、自分で買ってきてほしいですよね。
ママリに寄せられた回答
ママリに寄せられた声をご紹介します。
聞かずに食べられる
うちは聞かずに食べてます。
めちゃくちゃ腹立ちますよね。
本人にも言ってますが
出典：
qa.mamari.jp
投稿者ママの夫は「食べていい？」と一応確認してくれるだけまだマシなのかもしれません。中には、確認もせずに勝手に食べてしまう夫もいるようです。
そうなると、大切に取っておいた子どもの分や楽しみにしていたものがなくなってしまい、怒りが爆発してしまいそうですよね。
食に対して卑しくて気持ち悪い
うちもです。
ジュースやグミなどのお菓子に目がない旦那…
あれ？これ買ったの？と食べようとします🤦♀️
ちなみに夕飯や外食でも子どもが残すのを待っていたり「これ全部食べれるの？」と旦那の好物を残すか狙ってます😓
卑しくて気持ち悪いです。
出典：
qa.mamari.jp
自分が欲しいと思ったら、それが子どものモノであっても気にしない。そんな夫の姿勢に唖然としてしまうママもいるようです。どうやら「欲しいものは欲しい」という精神で、子どもの分まで狙ってしまうのだとか。
確かに人のものはおいしそうに見えるのかもしれませんが、子どものためにとっておいたものにまで手を出そうとするのはさすがに見過ごせませんよね。小さなことでも積み重なれば大きな不満につながってしまいます。
子どものモノを欲しがる夫は意外と多い？
大人が子どものために取っておいたものまで食べようとするのは、やはりおかしいことですよね。子どもの分は子どもの楽しみであり、大切に守られるべきものです。
とはいえ、今回寄せられた声を見てみると、同じような悩みを抱えているママは意外と多いようです。「うちの夫も勝手に食べる」といった体験談に共感する声が多く寄せられていました。
どうしても食べたいのなら、自分の分を自分で買ってきてもらうルールを作るのが一番シンプルで効果的です。そうすれば子どもの分は守られますし、お互いに嫌な気持ちを抱えずに過ごせますよね。小さな工夫で家庭の空気がぐっと穏やかになるのではないでしょうか。
イラスト：きさらぎ
記事作成: ochibis
（配信元: ママリ）