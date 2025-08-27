SixTONESの松村北斗さんが初の単独主演を務める映画「秒速5センチメートル」完成報告会が行われ、松村さんのほか、高畑充希さん、森七菜さん、上田悠斗さん、白山乃愛さん、宮粼あおいさん、吉岡秀隆さん、奥山由之監督が登壇しました。

【写真を見る】【 SixTONES・松村北斗 】 新海誠監督の名作実写化に「得体の知れない恐怖」 初単独主演「秒速5センチメートル」





高畑さんは、夫で俳優の岡田将生さんとの第一子妊娠を発表してから初の公の場で、オーバーサイズの黒ジャケットに黒いミニスカート姿で登場しました。









映画「秒速5センチメートル」は、新海誠監督によるアニメーション映画の実写化で、オファーを受けた時のことについて松村さんは、“ まず企画書で知ったんですけど「恐ろしいな」という感情が、いの一番に湧き上がってきましたね。18年前に生まれて今日まで愛され続けてきた新海さんが作った「秒速5センチメートル」を実写化するということが、生身の人間になるんだというワクワクする気持ちと得体の知れない恐怖が出てきた “と心境を語りました。









一方で奥山監督への絶大な信頼感についても触れ、“ 僕はこの方(奥山監督)と一緒に、この恐ろしいチャレンジに参加して楽しいと思えて、信頼が減る瞬間が一度もなかった “と振り返りました。



さらに、松村さんは“ この映画に入る前に(新海誠監督が)「北斗くんの貴樹(主人公)観たいですね」って言ってくれたことがチャレンジするきっかけになったんですが、「観たかった貴樹はどうだったんだろう？」と不安だったんですけど、新海さんが「ほっくんが貴樹で本当によかった」って言ってくれて、怖かったハードルを飛び越えさせてくれましたね “と明かしました。









また、イベントでは、松村さんの子ども時代を演じた上田悠斗さんが松村さんのファンであることが明らかに。

これに対し、松村さんは“ （上田さんが）現場に早く来てくれて会えた時があったんですが、（上田さんは）緊張してたのかな、「そんなに会話はいいです」みたいな雰囲気で… “と驚いた様子。



上田さんが、“ （その時は）緊張してました “と明かし、“ （松村さんのことは）好きですよ “と告白すると、会場は大きな笑いに包まれました。



【担当：芸能情報ステーション】